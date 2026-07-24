İzmit Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren 3 isim, dikkat çeken iddialarda bulundu. Makam şoförü Hüseyin Ergül “Bu işin arkasında Murat Hürriyet vardır. Özel Kalem Ömürhan Yılmaz'ın çantalarını ve poşetini almak için odaya girdim ambalajlanmış bir orta boy pakette para olduğunu hissettim” derken, iş adamı Turgut Koç “Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim. Geri de alamadım” dedi. Yapımcısı Koral Altın ise “Belediyeden ödememi doğrudan alamıyordum. Ödememin bir kısmını YK Otomotivden almıştım. Bu firma hesabıma yaklaşık 1 milyon TL para gönderdi” diye konuştu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında ifade veren ‘Leyla Hanım’ filmi yapımcısı şüpheli Koral Altın, Fatma Hürriyet'in makam şoförü şüpheli Hüseyin Ergül ve iş adamı Turgut Koç’un ifadeleri ortaya çıktı.

İzmit Belediyesi ‘yolsuzluk’ soruşturmasında dikkat çeken ifadeler! ‘Pakete dokunduğumda para olduğunu hissettim’

“BU İŞİN ARKASINDA MURAT HÜRRİYET VAR”

Belediye Başkanı Hürriyet'in 2014 yılından, 2023 yılına kadar şoförlüğünü yaptığını belirten Hüseyin Ergül, savcılıkta verdiği ifadesinde şunları anlattı:

Murat Hürriyet benim kuzenimdir. Murat Hürriyet, İzmit Belediyesinin gölge başkanıdır, kritik yerlerdeki personeller bu kişi tarafından yerleştirilmiştir. Fatih Gökbudak isimli kişi başkanın yanına yerleştirilmiştir. Başkanın bir nevi asistanıdır. Burak Güreşen isimli kişi Murat Hürriyet'in akrabası olup, Fen İşleri müdürüdür. Hakan Oral isimli kişi, Murat Hürriyet'in akrabasıdır. Zekiye Köstekli Oral, Hakan Oral'ın eşidir. Bu kişi, belediyeye powerbank ve yılbaşı ajandası benzeri hediyeler için 2020-2021 yıllarında doğrudan temin ile teklif verip ihaleyi kazanmıştır. Bu işin arkasında Murat Hürriyet vardır. O dönemin satın alma müdürü Mehmet Şevket Verit bunların çok pahalı olduğunu, yapılmaması gerektiğini söylemişti ancak daha sonradan bu kişi bu ihaleyi aldı. Yanılmıyorsam belediyenin reklam panoları da Zekiye Köstekli Oral tarafından yönetildi. İzmit Belediyesinde evlenen çiftlere hediye edilen Kocaelispor baskılı yastıklar da bu kişi tarafından belediyeye verildiğini biliyorum.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

“DOKUNDUĞUMDA PARA OLDUĞUNU HİSSETTİM”

Başkanın makam şoförlüğünü yaptığım zamanda Özel Kalem Ömürhan Yılmaz'ın bir keresinde çantalarını ve poşetini almak için odaya girdim. Poşetin içinde ambalajlanmış bir orta boy paket daha vardı. Elimde dokunduğumda para olduğunu hissettim. Poşeti arabaya bıraktım ve başkanı eve götürdüm, poşeti başkan aldı. Ömürhan Yılmaz ile almaya giderken bana ‘abi daha para sayması bitmemiştir' şeklinde söyledi, beraber güldük. Uğur Saral isimli kişi Çetin Sarıca ile yakın arkadaştır. Çetin Sarıca'nın fabrikalarla ilişkilerini bu kişi yönetir.

Makam şoförü şüpheli Hüseyin Ergül ifadesinin ardından ‘adli kontrol tedbiriyle' serbest bırakıldı.

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‘Leyla Hanım’ filmi yapımcısı şüpheli Koral Altın, ifadesinde şunları söyledi:

“3 MİLYON 230 BİN TL’YE ANLAŞTIK”

Fatma Kaplan Hürriyet'i 2021 yılının nisan ayında tanıdım. Daha önce bu belgeseli çekmek istediklerini ancak çekemediklerini, bu belgeseli tekrardan çekmemi istediler. Belgesel için yaklaşık 3 milyon 230 bin TL civarı bir paraya anlaştık. Bu paraların ödenmesi 1 yıldan fazla sürdü. Belgeseli çektikten sonra başkan hanım belgeselde gözüken kendisinin röportaj yaptığı kısımda görüntüsünün kilolu çıktığını söylediği için tekrardan o bölümün çekilmesini istedi. Biz de başkan hanımla tekrardan röportaj yapıp bu kısmı yeniden revize ettik. Bunun karşılığında da ve sanatçıların bir günlük gelmelerinden dolayı 800 bin TL para aldım. 500 bin TL'sini elden Burak Güreşen tarafından teslim aldım. Burak Güreşen evime gelip bizzat parayı teslim etti. Hesap hareketlerim incelendiğinde Fatma Kaplan Hürriyet 300 bin TL geri kalan ödemeyi, hesabıma kendi şahsi hesabından gönderdi. Şahsi hesabından neden gönderdiği hakkında bir fikrim yoktur.

İzmit Belediyesi ‘yolsuzluk’ soruşturmasında dikkat çeken ifadeler! ‘Pakete dokunduğumda para olduğunu hissettim’

“16 ÖDÜLLÜ BELGESEL, İNADINDAN YAYINLANMADI”

Belediyede 196 bin TL teminatı bulunduğunu belirten Altın “Söz konusu belgesel 16 ödüllü olmasına rağmen başkan hanımın inadından ve benle arasının kötü olmasından dolayı yayınlanmadı. Başkan hanım 2024 Belediye seçimlerinden bu belgeseli seçim propagandası olarak kullandı. Hatta seçimlerden önce belgeselin galasını yapıp kendi reklamını yaptı. Belgeselin ücretsiz olarak gösterilmesi için tekliflerde bulunduk ancak kabul etmedi" dedi.

“BAŞKANIN TALİMATI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ”

Turgut Koç'un hesabına 6 Mayıs 2022 tarihinde neden 100 bin TL para gönderdi?

Altın, bu soruyu şöyle cevapladı:

Belediyeden ödememi doğrudan alamıyordum. Ödememin bir kısmını YK Otomotivden almıştım. Bu firma hesabıma yaklaşık 1 milyon TL para gönderdi. Paranın neden belediye tarafından değil de bu firma tarafından gönderildiğini bilmiyorum. Belediyenin o dönem Mali İşler Müdürü Seyhan hanıma sorduğumda başkanın bu yönde bir talimatı olduğunu söylemişti. Daha sonradan belediyeden ödememi aldığımda 900 bin TL'sini YK Otomotive geri gönderdim. YK Otomotivdeki yetkililer 100 bin TL'sini ise Turgut Koç'a göndermemi söylediler, bende Koç’a, 100 bin TL para gönderdim.

“3 KİLOGRAM ALTINI BORÇ VERDİM”

İş adamı Turgut Koç, ifadesinde şunları söyledi:

Kuzey Marmara otoyolundan İstanbul istikametine giderken, gece saatlerinde Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdim. Söz konusu altınlar poşet içerisindeydi, bu altınları kapalı çarşıdan aldım. Bir kısmını çevremden bir kısmını ise Adem Ok veya Fatih Yaşar'dan aldığımı hatırlıyorum. Fatma Kaplan daha sonradan firma ile sözleşme süresine uzatmadı, ihale süresi ile sınırlı tuttu. Daha sonradan borç olarak verdiğim 3 kilogram altını da geri alamadım.

İzmit Belediyesi ‘yolsuzluk’ soruşturmasında dikkat çeken ifadeler! ‘Pakete dokunduğumda para olduğunu hissettim’

"ALİ MAHİR BAŞARIR'A PARA GÖNDERDİM"

Koç'a, Ali Mahir Başarır'ın kendisine Oğuzhan Cenan isimli hesap bilgilerini attığı, Koç tarafından hesaba 200 bin TL para gönderildiği hususu soruldu.

Koç iddialara ilişkin, "Ali Mahir Başarır'ın neden benden para istediği hatırlamıyorum ancak parayı gönderdim. Söz konusu yazışma Tolgahan Erdoğan ile yapmış olduğum yazışmadır. Bu kişi ben gözaltına alınmadan önce de beni arayarak gözaltına alınacağımı söyledi. Çoğu kez benimle ilgili haberler yapıp, bu haberleri para karşılığı siliyordu. Hatta hesabımdan bu kişinin hesabına para gönderdim. Ayrıca iki kez ailesini misafir ettim, bu kişi bana Anadolu yakasındaki belediyelerden, bazen de Muğla Belediyesinden, Çankaya Belediyesinden bilgiler getirirdi. Bunun karşılığında benden para istiyordu" ifadelerini kullandı.

İzmit Belediyesi ‘yolsuzluk’ soruşturmasında dikkat çeken ifadeler! ‘Pakete dokunduğumda para olduğunu hissettim’

"AĞBABA ‘500 BİN TL VAR MI' DİYE SORDU"

Tolgahan Erdoğan'ın kendisini arayıp, operasyon yapılacağını söyleyerek yanına çağırdığını anlatan Koç “Durumları anlattı ve karşılığında 10 bin dolar istedi. Veli Ağbaba beni Ankara'ya çağırdı. ‘500 bin TL var mı' diye sordu, ben de kendisine kesin vereceğimi söyledim. Ancak hem parayı veremedim hem de Ankara'ya gidemedim” dedi.

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