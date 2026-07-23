Sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu Çankırı'da serinlemek isteyen vatandaşlar, soluğu yerin 150 metre altındaki Tuz Mağarası'nda alıyor. Sene boyunca 13 derece sabit sıcaklığa sahip yere yurt dışından bile gelenler oluyor.

Çankırı'da hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı yaz günlerinde vatandaşlar, serinlemek için yerin 150 metre altındaki Çankırı Tuz Mağarası'nı ziyaret ediyor.

HİTİTLER'DEN GÜNÜMÜZE GELDİ

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan bunalan ziyaretçiler, Hititler'den günümüze uzanan ve "Yer Altı Tuz Şehri" olarak bilinen mağarada zaman geçiriyor. Yıl boyunca sıcaklığın 13 derecede sabit kaldığı mağarayı ziyaret eden vatandaşlar, mağaranın klima gibi hissettirdiğini ifade etti.

Deniz yok ama... Bu kenttekiler yerin 150 metre altında serinliyor

YURT DIŞINDAN BİLE GELEN VAR

Mağaraya serinlemek için geldiğini söyleyen Fatma Saygı, "Şu an yerin 150 metre altındayız. Mağaramız üst solunum yolu hastalıklarına çok iyi gelmekte. Ben alerjik astım hastasıyım, buraya geldim ve nefesimde açılma oldu. Bana çok iyi geldiğini düşünüyorum. İnsanlar arabalarından indiklerinde sıcaktan çok bunalarak iniyorlar. Evet, biz de o şekilde indik. Ancak buraya girdiğimizde tamamen bir klima etkisiyle karşılaştık, hem nefesimiz açıldı hem serinledik. Kesinlikle yazın insanlar serinlemek için Yeraltı Tuz Şehri'ne gelebilirler.

Deniz yok ama... Bu kenttekiler yerin 150 metre altında serinliyor

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Buraya Türkiye'nin her yerinden, her ilinden, hatta yurt dışından insanlar geliyor ve buradan çok da memnun kalıyorlar. Burada özellikle Keloğlan'ın eşeği de sergilendiği için insanlar onu görmek amacıyla ayrıca ek bir gelme nedeni buluyorlar. Burası yaz ve kış sabit 13 derece sıcaklıktadır. Yazın serinlemek isteyen herkes buraya gelebilir" dedi.

Deniz yok ama... Bu kenttekiler yerin 150 metre altında serinliyor

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