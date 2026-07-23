Hakkari’de tek geçim kaynağı olan ineği uçurumdan düşen ve ölen yaşlı kadın saatlerce başında ağladı, eve gidemedi. 7 çocuk annesi Ayni Özbek “Bizim ondan başka hiçbir tutunacak dalımız yoktu. Şimdi onu burada böylesine çaresizce nasıl bırakıp gideceğimi bilmiyorum. Evlatlarım, oğlum hepimiz bu ineğin sütüyle, bereketiyle geçiniyorduk” dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ailesinin tek geçim kaynağı olan ineğin uçurumdan düşerek öldüğünü öğrenen yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu.

Sarıldı, saatlerce başında ağladı! Uçurumdan düşen ineğin sahibinin videosu yürek sızlattı! Tek geçim kaynağını kaybetti

SAATLERCE BAŞINDA AĞLADI

Yeniışık köyünde yaşayan Özbek ailesinin büyüttüğü inek, otladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlandı. İneğin öldüğünü öğrenen 7 çocuk annesi Ayni Özbek, gözü gibi baktığı ineğinin son halini görünce dayanamadı. Özbek, gözyaşı dökerek uzun süre ineğinin başından ayrılamadı.

Sarıldı, saatlerce başında ağladı! Uçurumdan düşen ineğin sahibinin videosu yürek sızlattı! Tek geçim kaynağını kaybetti

“BAŞKA TUTUNACAK DALIMIZ YOK”

Ayni Özbek, şöyle konuştu:

Sabah saatlerinde ineğimizin, o bizim tek dayanağımızın ölüm haberini aldığımda dünyam başıma yıkıldı. Dik dağlardan 200 metre yuvarlanıp can vermiş. Ailece büyük bir acı ve çaresizlik içindeyiz çünkü bizim ondan başka hiçbir tutunacak dalımız yoktu. Haberi alır almaz düştüğü yere koştum. Şimdi onu burada böylesine çaresizce nasıl bırakıp gideceğimi bilmiyorum. Evlatlarım, oğlum hepimiz bu ineğin sütüyle, bereketiyle geçiniyorduk. Şimdi ne yapacağız? Çok mağduruz.

Sarıldı, saatlerce başında ağladı! Uçurumdan düşen ineğin sahibinin videosu yürek sızlattı! Tek geçim kaynağını kaybetti

“BİZİM EVİMİZİN RIZKIYDI”

Annesinin saatlerce ağladığını belirten İshak Özbek ise “Biz öğlen saatlerinde yanına vardığımızda karşılaştığımız manzara karşısında adeta donup kaldık. Annem saatlerdir o soğuk kayalıkların üzerinde oturmuş, can dostunun başında durmaksızın ağlıyor. Bu inek sadece bir hayvan değildi, bizim evimizin rızkıydı. Şimdi küçücük çocuğumuzun içeceği bir damla süt bile kesildi. Tamamen çaresiz ve mağdur durumdayız" dedi.

Sarıldı, saatlerce başında ağladı! Uçurumdan düşen ineğin sahibinin videosu yürek sızlattı! Tek geçim kaynağını kaybetti

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