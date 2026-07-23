UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olan FC Midtjylland, kura çekiminin ardından futbolseverlerin gündemine oturdu. Danimarka temsilcisinin hangi ülkeden olduğu, mücadele ettiği lig ve kadro değerine ilişkin detaylar araştırılıyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Danimarka ekibi FC Midtjylland ile eşleşti. Avrupa kupalarında son yıllarda istikrarlı performansıyla dikkat çeken rakip takımın geçmişi, kadro değeri ve mücadele ettiği lig merak edilen konular arasında yer alıyor.

MIDTJYLLAND HANGİ ÜLKENİN, NERENİN TAKIMI?

FC Midtjylland, Danimarka'nın Orta Yutland (Midtjylland) bölgesini temsil eden bir futbol kulübüdür. Herning ve Ikast kentlerini merkez alan kulüp, 1999 yılında Ikast FS ile Herning Fremad'ın birleşmesiyle kuruldu.

Kulüp bugüne kadar 4 Danimarka Superliga şampiyonluğu elde etti. Son lig zaferini 2024 sezonunda yaşayan Danimarka temsilcisi, Avrupa kupalarında da düzenli olarak boy gösteriyor.

Midtjylland hangi ülkenin, nerenin takımı? Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland kadro değeri

MİDTJYLLAND HANGİ LİGDE OYNUYOR?

FC Midtjylland, Danimarka futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Superliga'da mücadele ediyor. Yaklaşık 27 sezondur aralıksız olarak ülkenin en üst liginde yer alan ekip, son yıllarda Kopenhag ve Brondby ile birlikte şampiyonluk yarışının en güçlü takımlarından biri olarak gösteriliyor.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Midtjylland, Avrupa arenasındaki tecrübesiyle de dikkat çekiyor. İlk maç 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş ise 30 Temmuz'da Danimarka'daki MCH Arena'da oynanacak. Eşleşmenin galibi UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna yükselecek.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ MİDTJYLLAND KADRO DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre FC Midtjylland'ın güncel kadro değeri yaklaşık 110,75 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Yaş ortalaması 23,9 olan kadroda 33 futbolcu yer alıyor. Takımın en değerli futbolcusu ise yaklaşık 22 milyon euro piyasa değerine sahip santrfor Franculino olarak öne çıkıyor.

Kadroda ayrıca Dario Osorio, Rasmus Kristensen, Philip Billing, Denil Castillo ve Ousmane Diao gibi uluslararası deneyime sahip isimler bulunuyor.

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