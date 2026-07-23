Nestle, su faaliyetlerindeki yeniden yapılanma kapsamında su grubunun yüzde 50'sini 3 milyar euro karşılığında ABD'li Platinum Equity'ye devretti. Taraflar, Peranel adıyla yüzde 50-50 ortaklık yapısında yeni bir şirket kuracak.

Su faaliyetlerinin uzun zamandır sıkıntıda olduğunu dile getiren Nestle'den şirket için önemli bir karar geldi. Nestle, bünyesindeki su grubunun yüzde 50'sini küresel ölçekte farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan özel sermaye fonu Platinum Equity'ye 3 milyar euro karşılığında devrettiğini açıkladı. Ayrıca iki şirket, Peranel adı altında yüzde 50-50 ortaklık yapısıyla yeni bir şirket kuracaklarını duyurdu.

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YENİ BİR ŞİRKET KURACAKLAR

Yerel su operasyonlarının büyük bir bölümünü ortaklaşa yürütecek olan yeni şirket, Perrier, S.Pellegrino, Acqua Panna ve Nestle Pure Life markalarının operasyonel sorumluluğunu da üstlenecek. İşlemin 2027'nin ilk yarısında tamamlanması beklenirken, Peranel'e 4,9 milyar euro işletme değeri biçildi. Nestle, satışın tamamlanmasının ardından yaklaşık 3 milyar euro nakit gelir elde etmeyi hedefliyor.

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Artan küresel su sorunları, çevresel etkiler, küresel rekabet ve sürdürülebilirlik tartışmaları nedeniyle yoğun baskı altında bulunan şirket, su faaliyetlerinin geleceğine ilişkin farklı stratejik seçenekleri değerlendirdiğini daha önce de açıklamıştı. Bu doğrultuda ortaklık stratejisini hayata geçirme kararı aldı.

Nestle CEO'su Philipp Navratil ise şirketin büyüme ve kârlılığı artırmak amacıyla bebek maması, kahve ve evcil hayvan ürünleri gibi ana faaliyet alanlarına odaklanacağını söyledi. CEO ayrıca, Platinum Equity ile kurulan ortaklığın Peranel'in daha esnek hareket etmesini sağlayacağını, şirketin uzun vadeli büyümesini destekleyeceğini ve küresel rekabette güçlü bir pazar konumuna sahip olacağını ifade etti.

Şirket, genel tablo kapsamında yatırımcıların beklentilerini karşılayamadı. Nestle'nin açıkladığı finansal sonuçlarda Kuzey Amerika'daki satış hacimlerindeki gerileme dikkat çekti. Bu durum, şirketin reel büyüme performansını olumsuz etkiledi.

HİSSELERDE 2020'DEN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞ

Zayıf satış verilerinin ardından Nestle hisseleri gün içinde yüzde 7,3'e varan değer kaybı yaşadı. Bu düşüş, şirket hisselerinde 2020'den bu yana görülen en sert günlük gerileme olarak kayıtlara geçti. Sert satış dalgasıyla birlikte Nestle'nin yıl başından bu yana elde ettiği kazançların önemli bir bölümü de silinmiş oldu.

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