Orta Doğu'da tırmanan gerilim petrol piyasalarını hareketlendirdi. Brent petrolün varil fiyatı 100 doları aşarak son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin Türkiye'de akaryakıt ve enerji fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

Küresel enerji piyasalarında jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 100 dolar seviyesine kadar çıkarak son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü. Psikolojik eşik olarak kabul edilen 100 doların test edilmesi, enerji piyasalarında yeni bir maliyet dalgası endişesini de beraberinde getirdi.

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PETROL NEDEN YÜKSELİYOR?

Petrol fiyatlarındaki yükselişte Orta Doğu'da artan tansiyon, arz güvenliğine ilişkin endişeler ve küresel petrol ticaretinin aksayabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyata ilişkin risklerin artması, petrol fiyatlarını yukarı çekti.

Brent petrol 100 doları aştı! Akaryakıta yeni zamlar yolda

ENERJİ FİYATLARINA ZAM OLARAK YANSIYACAK

Brent petroldeki yükseliş, başta akaryakıt olmak üzere enerji maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatları; Brent petrol ile döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak hesaplandığı için petrol fiyatlarındaki artışın pompaya yeni zam olarak yansıması bekleniyor.

100 DOLAR ÜZERİNDE KALICI OLURSA...

Uzmanlar, Brent petrolün 100 doların üzerinde kalıcılık sağlaması halinde hem küresel enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskının artabileceğini hem de enerji ithalatçısı ülkelerin maliyetlerinin yükselebileceğini belirtiyor. Petrol fiyatlarındaki seyrin önümüzdeki günlerde jeopolitik gelişmelere bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.

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