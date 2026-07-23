Merkez Bankası, 2026'nın beşinci faiz kararını açıkladı. İran savaşının ardından martta faiz indirimlerine ara veren Merkez, nisan ve haziranın ardından temmuzda da sürpriz yapmadı. İşte detaylar...

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Temmuz 2025-Ocak 2026 dönemindeki 5 toplantıda 900 baz puanlık indirime giden Merkez, İran savaşının ardından mart, nisan ve haziran aylarında faizi yüzde 37'de sabit bırakmıştı. Merkez Bankası, bugün ise 2026'nın beşinci faiz kararını açıkladı.

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MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT BIRAKTI

Merkez, piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur." denildi.

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez'den yapılan açıklamanın devamı şu şekilde:

"Enflasyonun ana eğilimi, haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

FAİZ KARARLARINI ENFLASYON BELİRLEYECEK

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

KREDİ VE MEVDUAT MESAJI!

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

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