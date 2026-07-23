Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına geçit vermiyor. Türkiye genelinde denetimlerini aralıksız sürdüren bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markalarını da kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu liste bir kez daha güncellendi. İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri...

Tarım ve Orman Bakanlığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor.



LİSTEDE NELER VAR? Bakanlık söz konusu listeyi bir kez daha güncelledi. 22 Temmuz tarihli yeni listede; bitkisel macun, yoğurt, tereyağı, peynir, kaşar peyniri, koyun yoğurdu, yağ, sucuk, kavurma, lahmacun, pide, kıyma, adana, zeytinyağı, bal ve ayran gibi birçok ürün yer aldı.



Listede dikkat çeken detaylar yer aldı. Özellikle et ve et ürünlerinde yapılan hileler dikkat çekti. İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri... 👇

Bitkisel diye satılan macunda ilaç etken maddesi tespit edildi.

Yoğurt, tereyağı ve kaşar peynirinde hile yapan firmalar...

Peynir, tereyağı, yağ ve sucukta yapılan hileler...



Et ve et ürünlerindeki hileler... Kavurma, lahmacun kıyma ve pidede sakatat tespit edildi.



Kebap, pide, dana kıyma, lahmacun ve köftede sakatat ve tavuk eti hilesi...



Zeytinyağında tohum yağı, balda taklit ve tağşiş...

Tereyağı, ayran, kaşar peynirinde 'yağ oranı' hilesi...



Peynir ve kaşarda 'yağ oranı' hilesi...

Peynirde hileler...

Peynir, ayran ve kolajen…

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