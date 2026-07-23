Hava sıcaklıklarının düşmesi sonrası dün İstanbul'da etkili olan fırtına çatıları uçururken, Meteoroloji önümüzdeki 3 gün için yeni uyarılarda bulundu. Ülke genelinde birçok kentte cumartesi günü kuvvetli sağanak beklenirken, AKOM da İstanbul için uyarı yayınladı.

Ülke genelinde sıcaklıklar dünden itibaren düşüşe geçerken, özellikle İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından fırtına etkisini gösterdi.

FIRTINA ÇATILARI UÇURDU

Dün Esenyurt, Arnavutköy, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece gibi ilçelerde fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde ağaçlar, araçların üzerine devrildi, bazı ilçelerde ise çatılar uçtu.

Meteoroloji, AKOM tek tek uyardı! Cumartesi gününe dikkat; çok kuvvetli geliyor

BİRÇOK KENTTE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Sıcaklıkların nasıl seyredeceği merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu paylaştı. Ülke genelinde kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, AKOM tek tek uyardı! Cumartesi gününe dikkat; çok kuvvetli geliyor

Yağışların, Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, yarın (perşembe) Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, AKOM tek tek uyardı! Cumartesi gününe dikkat; çok kuvvetli geliyor

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

Öte yandan cumartesi günü yurdun çok büyük bir bölümünde kuvvetli yağışların etkili olacağı bildirildi. Ankara'da yarın başlayacak yağışlarla sıcaklığın 20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İstanbul'da üç gün boyunca aralıklarla yağış görülecek. İzmir'de ise yağış cumartesi başlayacak, sıcaklık 1 ila 2 derece düşecek.

Meteoroloji, AKOM tek tek uyardı! Cumartesi gününe dikkat; çok kuvvetli geliyor

AKOM da bir uyarı yayınlayarak İstanbul'da 3 boyunca gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Kent genelinde sıcaklıkların pazartesi günü normale dönmesi bekleniyor.

Meteoroloji, AKOM tek tek uyardı! Cumartesi gününe dikkat; çok kuvvetli geliyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

- İzmir: Az bulutlu ve açık 34

- Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

- Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

- Antalya: Az bulutlu ve açık 41

- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 30

- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

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