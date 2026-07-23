Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in telefon yazışmaları ortaya çıktı. Sonel ile ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmaların ardından bu sabah Ankara'da 2 kişi daha gözaltına alındı.

Yıllar sonra yeniden açılan Gülistan Doku soruşturmasında bu hafta art arda yeni gelişmeler yaşanıyor. 2020'de Tunceli'de ortadan kaybolan üniversite öğrencisi Doku'nun öldürüldüğü iddiası üzerinde yeni delillere ulaşılırken; soruşturma kapsamında aralarında eski Tunceli Tuncay Sonel ve oğlunun da bulunduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı.

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DOKTOR VE KORUCULAR DA GÖZALTINDA

Hafta başında ise aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, bu sabah erken saatlerde gözaltına alınmıştı.

TELEFONU İNCELENDİ, GÖZALTILAR ARTTI

Gelişmeler takip edilirken bu sabah da Tuncel Sonel'in telefon incelemesinde ortaya çıkan yazışmaları üzerine operasyon düzenlendi. Sonel ile ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmaların; suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.

Yazışmaların değerlendirilmesinin ardından ise Ankara'da bu sabah 2 kişi daha gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ESKİ VALİ VE OĞLU TUTUKLANMIŞTI

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis memuru Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis memuru olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Erzurum'da tanık sıfatıyla ifade vermişti.

UMUT ALTAŞ ABD'DE YAKALANMIŞTI

Firari Umut Altaş, ABD güvenlik güçleri tarafından 22 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanlığı'nın girişimleriyle başlatılan süreç kapsamında Interpol nezdinde gerekli işlemler yürütülmüş, Altaş'ın Türkiye'ye iadesi için hukuki süreç başlatılmıştı.

Altaş'ın ABD'deki ilk duruşması 30 Haziran'da görülmüştü. Mahkeme, savunma avukatının hazırlık talebi üzerine duruşmayı 21 Temmuz'a ertelemişti.

CANSIZ BEDENİ ARANIYOR

ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın, Tunceli'de işaret ettiği 3 noktada ekipler, 15 Temmuz'da arama başlatmıştı.. Munzur Üniversitesi çevresi, Aktuluk Mahallesi ve Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alan didik didik inceleniyor.

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