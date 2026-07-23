Filipinler’deki ASEAN Zirvesi marjında bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna'daki çatışmanın geleceğini ve ikili misyonların durumunu görüştü. Lavrov, Moskova’nın Anchorage anlaşmalarına bağlılığını yinelerken, Batı’nın Kiev’e yönelik silah sevkiyatlarının tırmanmayı artırdığı uyarısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 35 dakika süren temasta Ukrayna krizi, silah sevkiyatları ve ikili diplomatik ilişkiler masaya yatırıldı.

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RUSYA: ANLAŞMALARA BAĞLIYIZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan resmi açıklamada, Lavrov'un Ukrayna krizine ilişkin Moskova'nın tutumunu açıkça dile getirdiği belirtildi. Lavrov, Rubio ile yaptığı görüşmede Rusya'nın çatışmanın çözümü için gösterdiği istekliliği teyit ederken, daha önce Alaska zirvesinde varılan Anchorage anlaşmalarına bağlı kalacaklarını vurguladı.

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Görüşmede temas hattındaki ve Liman Bölgesi Sözleşmesi (LBS) kapsamındaki son durumu aktaran Lavrov, Batılı ülkelerin Kiev yönetimine yönelik askeri yardımlarını eleştirdi. Rus Bakan, ABD'li mevkidaşı Rubio'ya Kiev'e daha fazla silah sevkiyatı yapılmasının kabul edilemez olduğunu doğrudan iletti.

DİPLOMATİK MİSYONLARIN NORMALLEŞMESİ MASADA

Görüşmenin gündem maddelerinden bir diğerini ise iki ülkenin karşılıklı diplomatik misyonlarının çalışma koşulları oluşturdu.

Toplantıda, Rusya ve ABD büyükelçilikleri ile konsolosluklarının faaliyet şartlarının normalleştirilmesi imkanları değerlendirildi. Taraflar diplomatik kanallar ve uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki temasların kesintisiz devam etmesi konusunda mutabakata vardı.

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