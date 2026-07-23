Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Mustafa Selami Ekici, FETÖ'cü Enver Altaylı'nın kazayla bağlantılı olabileceğini iddia etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 2009 yılında hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasına ilişkin dosyanın 17 yıl sonra yeniden açılması, olayın aydınlatılacağı yönündeki umutları artırdı. Son operasyonda 27 şüphelinin gözaltına alınıp bunlardan 19’unun tutuklanmasıyla derinleştirilen soruşturmaya, CIA’in Türkiye’deki gölge adamı olarak bilinen FETÖ’cü Enver Altaylı’nın adı da dahil oldu.

"ALTAYLI’YI TANIYOR MUSUN?" SORUSU

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından helikopterin düştüğü gün ve saatte F-4 savaş uçağıyla bölgede olduğu, yakın uçuş yaparak helikopteri düşürdüğü öne sürülen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Ali Armağan’a "Mustafa Özcan, Osman Hilmi Özdil (Kozanlı Ömer), Adil Öksüz, Harun Biniş, Kemal Batmaz ve Enver Altaylı isimli şahısları tanıyor musunuz? Bunlar ile o tarihte toplantı yaptınız mı? Herhangi bir telefon irtibatınız oldu mu?" sorusu soruldu. Armağan bu soruya "Ben bu sormuş olduğunuz şahıslarla mart ayı başında herhangi bir toplantı yapmadım. Bu şahısları da kesinlikle tanımıyorum" cevabını verdi. Böylelikle Enver Altaylı’nın adı bu soru ile ilk defa dosyaya dahil edilmiş oldu.

AİLE AVUKATI DA O İSMİ İŞARET ETTİ

2012 yılında "Bu dosyada FETÖ izi var" diyen Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Mustafa Selami Ekici de suikastın arkasındaki isimlerden birisinin Enver Altaylı olabileceğini söyledi.

Yeni Şafak’a konuşan Ekici, BBP’li yetkililere Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü haberini ilk veren ismin Enver Altaylı olduğunu ifade etti. Ekici, Altaylı’nın bu haberi kendilerine daha olay 112 Acil servise bildirilmeden önce aktardığını anlattı. Ekici konuyla ilgili "Muhsin Yazıcıoğlu’nun da dostu olan camiadan bir yakınımız, kazadan uzun zaman sonra bana Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğünü daha haberlere çıkmadan saat 15.15’te BBP’li yöneticilere söylediği bilgisini verdi. Ben de bilgiyi nereden aldığını sordum. 'Enver Altaylı'dan' cevabını verdi. Helikopterdeki gazeteci İsmail Güneş saat 15.26’da 112'yi arayıp helikopterin düştüğünü bildirmişti. Enver Altaylı ise 15.15’te kazanın yaşandığını biliyormuş" dedi.

Enver Altaylı

GÜLER-ALTAYLI İLİŞKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ekici, kaza sonrasında arama-kurtarma çalışmalarını yönlendiren emekli Yarbay Ercüment Güler’in Enver Altaylı ile bağının araştırılması gerektiğini vurguladı. Güler’in ifadesinin alınmasının soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini belirten Ekici, Güler’in helikopter enkazının bulunmaması için ekipleri yanlış yönlendirdiği iddialarının bulunduğunu söyledi. Güler’in emekli olduktan sonra ABD şirketlerinde çalıştığını, çatışma bölgelerinde bulunduğu yönünde bilgiler aldıklarını dile getiren Ekici, şöyle konuştu:

"ENVER ALTAYLI’NIN ADAMI OLDUĞU YÖNÜNDE BİLGİLER VAR"

"Benim çözemediğim, 'Ercüment Güler' diye biri var. Arama-kurtarmada en aktif kişi. Tüm sivil ve askeri personel emrinde. Bu adam sorgulanmadı. Saat 18.00 itibarıyla kaza yeri 1 km'ye 1 km tespit ediliyor. Ama enkaz 50 km tam tersi istikamette aranıyor. Enver Altaylı’nın adamı olduğu yönünde bilgiler var."

YAZICIOĞLU'NUN SON ANLARINI İZLEYENLER ÖLDÜ

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Ekici, Yazıcıoğlu’nun sağ olarak kurtulduğunu, bir grup siyah giyimli adamın da Yazıcıoğlu’na doğru yaklaştığını ortaya koyan bir görüntü olduğu yönünde bilgi aldıklarını belirtti. Görüntü hakkında bilgi sahibi olanların şüpheli şekilde öldüğüne dikkat çeken Ekici "Kazadan sonra enkazın başında siyah giyimli kişilerin yaka kamerasından çekildiği düşünülen bir görüntü olduğu iddiası geldi. Görüntülerde Yazıcıoğlu’nun oturur pozisyonda olduğu, bu kişilerin ona yaklaştığı belirtiliyor. BBP'nin kurucularından eski MKYK üyesi Emrullah Önalan bu görüntüyü izlediğini söyledi. Önalan’a görüntüyü polis muhabirliği yapan kıdemli gazeteci Ahmet Akpak izletmiş. Görüntü Akpak’a da bir Özel Kuvvetler mensubundan gelmiş. Akpak’ın şeker komasına girip öldüğünü öğrendik. Bu kez Akpak’ın oğluyla temasa geçtik. Ancak o da 1 ay sonra bir taraftar kavgasında öldürüldü." diye konuştu.

ÖKSÜZ’LE 152 KEZ İRTİBATI VAR

Dosyadaki bilgilere göre, 'Enver Altaylı' sorusunun yöneltildiği eski Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Ali Armağan, yoğun FETÖ ilişkisiyle dikkat çekiyor. Kaza saatinde bölgede bulunan F-4 savaş uçağının pilotlarından Ali Armağan’ın, olaydan 5 gün önce 20 Mart 2009’da Malatya’ya geldiği tespit edildi. FETÖ iltisakı nedeniyle adli işlem gören ve 2018-2023 yılları arasında hapis yatan Armağan’ın, 2010’dan itibaren örgütsel faaliyetlerde operasyonel hat kullandığı ve FETÖ’nün o dönemki Hava Kuvvetleri mahrem imamı Adil Öksüz’le 152 kez iletişim kurduğu belirlendi. Öksüz’ün evindeki aramalarda ele geçirilen bir Gülen kitabının üzerinde, Armağan’ın eşi Şerife Armağan’a ait parmak izlerinin bulunduğu da soruşturma dosyasına yansıdı.

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