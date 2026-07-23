Sakarya'da Sapanca Gölü'nde SUP boardlarla göle açılan çok sayıda vatandaş, olumsuz hava şartları sebebiyle mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle korku dolu anlar yaşayan şahıslar karaya çıkarıldı.

Dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlarda, Sapanca Gölü'nün farklı noktalarında botlar ve SUP boardlarla göle açılan vatandaşların olumsuz hava şartları sebebiyle mahsur kaldığı bildirildi.

KARAYA ÇIKARILDILAR

İhbarlar üzerine Sakarya İl AFAD Müdürlüğü tarafından 6 personel, 2 bot ve 2 araç bölgeye sevk edildi. Ekipler gölde arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Çalışmalar çerçevesinde mahsur kalan ilk 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarılarak güvenli alana ulaştırıldı. Devam eden çalışmalarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan 8 ayrı vakada, 17 kişinin kendi imkanlarıyla karaya çıktığı, 12 kişinin ise AFAD ekiplerince kurtarıldığı belirlendi.

TELEFONLARI SUYA DÜŞTÜĞÜ İÇİN YARDIM ÇAĞIRAMAMIŞLAR

Telefonlarının suya düşmesi sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşamayan ve gölde sürüklenen 3 kişi de ekipler tarafından tespit edilerek güvenli şekilde tahliye edildi. AFAD ekiplerinin bölgeden dönüşü sırasında ise yine telefonlarının suya düşmesi sebebiyle yardım çağrısında bulunamayan, biri engelli olmak üzere 3 kişinin daha gölde mahsur kaldığı belirlendi.

Söz konusu vatandaşlar da ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde karaya çıkarıldı. Olumsuz hava şartlarından etkilenen toplam 35 vatandaşın tamamı güvenli alana ulaştırılırken, olaylarda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası