Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 13,52 oranında zam almıştı. Bunun yüzde 6,09'u enflasyon farkı olmuştu. SGK, milyonların zam farkının hesaplara yatacağı tarihi açıkladı. İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2026 Temmuz dönemi zam farklarının ödeme tarihini açıkladı.

MEMURUN ZAM FARKI 24 TEMMUZ'DA ÖDENECEK

Memur ve memur emeklilerinin maaş farkları 24 Temmuz 2026 Cuma günü hesaplara yatırılacak. SGK'dan yapılan açıklamaya göre, 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(c) maddesi kapsamında Emekli Sandığı'ndan aylık alanların 1 Temmuz 2026'dan itibaren oluşan maaş farkları, aylıklarını aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına 24 Temmuz Cuma günü aktarılacak.

Memur ve memur emeklisinin zam farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu

KİM NE KADAR FARK ALACAK?

Ödeme takvimi, aylık alma dönemine göre şu şekilde uygulanacak:

Aylığını her ay alanlar: Temmuz ayına ait 1 aylık maaş farkı ödenecek.

Üçer aylık ödeme alanlar için ise:

1. Grup (Mayıs-Haziran-Temmuz): 1 aylık maaş farkı,

2. Grup (Haziran-Temmuz-Ağustos): 2 aylık maaş farkı,

3. Grup (Temmuz-Ağustos-Eylül): 3 aylık maaş farkı ödenecek.

2,49 MİLYON KİŞİYE 14,5 MİLYAR TL ÖDEME

SGK, bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 kişiye toplam 14,5 milyar TL zam farkı ödemesi yapılacağını duyurdu.

Öte yandan kurum, SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) emeklilerinin zamlı aylıklarının ise kendi normal ödeme günlerinde ödenmeye başlandığını da hatırlattı.

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