Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Matviy Ponomarenko, Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev'le sözleşmesini yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, mukavelenin 5 yıl olduğu açıklandı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Dinamo Kiev forması giyen Matviy Ponomarenko'yla ilgileniyordu. Ukrayna kulübü, güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki golcünün sözleşmesini uzattı.

BEŞ YILLIK İMZA

Dinamo Kiev, Ponomarenko'nun yeni sözleşmesinin 5 yıllık olduğunu duyurdu. Kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada, "Matviy Ponomarenko'yu yeni sözleşmesinden dolayı kutluyoruz! Beyaz-mavi formayla daha fazla başarı elde etmesini, taraftarları sevindirmesini ve yeni kupalar elde etmesini diliyoruz" denildi.

Ukrayna Milli Takımı'na çağrılan Matviy Ponomarenko, 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off maçında İsveç'e karşı gol atmıştı.

PONOMARENKO'NUN KARİYERİ

Futbola 2022 yılında Dinamo Kiev altyapısında başlayan Ponomarenko, bir sezon Zorya U19 takımında kiralık olarak oynadıktan sonra 2024'te A takıma yükseldi. Genç oyuncu, kariyeri boyunca 73 maça çıktı ve 48 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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