Galatasaray, 24 Temmuz Cuma günü İtalya ekibi Monza ile özel maç yapacak. Okan Buruk yönetimindeki arı-kırmızılı takım, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 yenmişti.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde 23-29 Temmuz tarihlerinde kamp yapacak Galatasaray, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında 24 Temmuz Cuma günü TSİ 21.00'de Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da Monza ile karşılaşacak.

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Sarı-kırmızılı ekip, Monza maçının ardından 27 Temmuz Pazartesi günü İtalya temsilcisi Venezia ile Hofmann Personal Stadı'nda mücadele edecek.

Kampın sona ermesiyle İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya ekibi Villarreal ile hazırlık maçları yapacak.

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