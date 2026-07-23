Anadolu Ajansı • Manisa
Manisa'da midibüsle panelvan çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Özel halk midibüsü ile panelvan çarpıştı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Manisa-Turgutlu kara yolunun Karaoğlanlı Mahallesi kavşağı yakınlarında, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen midibüs ile panelvan çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralanan 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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