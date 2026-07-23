Fethiye’deki yangında zeytinlikleri küle dönen 76 yaşındaki kanser hastası Nazmi Kundakçı, kendi kurduğu sistemle söndürme çalışmalarına destek verdi. Küçük bir su havuzu oluşturan Kundakçı, kurduğu pompa sistemi ve çektiği hortumlarla yangına giden traktörlere su doldurdu. 18 saattir uyumayan yaşlı adam “Bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Ben de böyle yardım etmek istedim” dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi İnlice Mahallesi'nde yaklaşık 20 saat süren ve bugün kontrol altına alınan yangında ortaya çıkan bir hikaye duygulandırdı.

Yangın sonrası tahliye edilen İnlice Mahallesi'nin yerlisi olan, kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Nazmi Kundakçı’nın saatlerce uyumadan alevleri söndürmek için verdiği mücadele ile takdir topladı.

18 saatlik fedakârlık! Fethiye yangınının görünmeyen kahramanı! Kanser hastası Nazmi amca kurduğu sistem hayat kurtardı

MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ, O GİTMEDİ

Zeytinlikleri yangında kül olan, Kundakçı, yangının başladığı ilk andan itibaren evine dönmeden kendi kurduğu sistemle saatlerce yangın bölgesine su taşıdı.

18 saatlik fedakârlık! Fethiye yangınının görünmeyen kahramanı! Kanser hastası Nazmi amca kurduğu sistem hayat kurtardı

ÖZEL SİSTEM KURDU

Dere yatağının önünü taşlarla kapatarak küçük bir su havuzu oluşturan Kundakçı, kurduğu pompa sistemi ve çektiği hortumlarla traktörlere su doldurdu.

18 saatlik fedakârlık! Fethiye yangınının görünmeyen kahramanı! Kanser hastası Nazmi amca kurduğu sistem hayat kurtardı

18 SAATTİR UYUMADI

Yangın hattına sürekli gidip gelen traktörler, yaşlı adamın hazırladığı suyu alevlerle mücadele eden ekiplere ulaştırdı. Yaklaşık 18 saattir uyumadan çalışan Kundakçı, kendi imkanlarıyla kurduğu düzenekle yangın söndürme çalışmalarına kesintisiz destek verdi.

18 saatlik fedakârlık! Fethiye yangınının görünmeyen kahramanı! Kanser hastası Nazmi amca kurduğu sistem hayat kurtardı

“BENİM DE ZEYTİNLİKLERİM YANDI”

Nazmi Kundakçı, “Ben ne yapabilirim?” diye düşünüp bu sistemi kurduğunu belirterek şöyle konuştu:

Yangın çıktığından beri buralardayım. Bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Derenin önünü keserek hortum çektim, bir tane pompa koydum. Traktörlere su doldurup yukarıdaki yangın bölgesine taşımalarını sağladım. Benim de zeytinliklerim yandı. Ben de böyle yardım etmek istedim.

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