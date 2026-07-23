Anadolu Ajansı
UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, 22 Temmuz'da oynanan 6 müsabakayla sürdü. Temsilcimiz TAMS Başakşehir, konuk ettiği Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu heyecanı yaşanıyor.
22 Temmuz Çarşamba akşamı oynanan 6 maçta alınan sonuçlar şöyle:
İstanbul Başakşehir-Inter Turku (Finlandiya): 1-1
Neftçi (Azerbaycan)-Dinamo Minsk (Belarus): 2-4
Bohemians (İrlanda)-Ballkani (Kosova): 2-1
Vardar (Kuzey Makedonya)-Riga (Letonya): 2-3
Spartak Trnava (Slovakya)-CSKA 1948 (Bulgaristan): 0-0
Zeleznicar Pancevo (Sırbistan)-Braga (Portekiz): 0-1
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Nuri Şahin: Finlandiya'da turu geçeceğimize inanıyorum
Bizi Takip Edin
YORUMLAR