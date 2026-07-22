UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile oynadığı müsabaka 1-1 sonuçlandı ve turuncu-lacivertliler 2026-2027 sezonuna beraberlikle başladı.

İstanbul Başakşehir, Inter Turku ile berabere kaldı

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Inter Turku, ilk yarıda bulduğu golle soyunma odasına 1-0 üstün girdi. İkinci yarıda baskısını artıran İstanbul temsilcisi, yeni transferi Emin Bayram'ın kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, rövanş karşılaşmasında 30 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da Finlandiya'da Inter Turku'ya konuk olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası