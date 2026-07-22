Ankara'da bir kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığına ilişkin görüntülerin gündem olmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, mağdur kadına psikososyal destek sağlanacağını ve hukuki sürece müdahil olunacağını duyurdu.

Ankara'da bir kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığını gösteren görüntülerin kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordinasyon içinde hızlı şekilde harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından mağdur kadına uzman ekipler tarafından psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulacağı, ihtiyaç duyduğu tüm sosyal hizmet mekanizmalarının da gecikmeksizin devreye alınacağı ifade edildi.

"HUKUKİ SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ"

Bakanlık, "Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesi doğrultusunda kadına yönelik şiddetin cezasız kalmaması için hukuki sürecin titizlikle takip edileceğini vurguladı. Açıklamada, açılacak davaya müdahil olunacağı ve failin hak ettiği cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağı bildirildi.

Açıklamanın sonunda ise kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğu belirtilerek, hiçbir gerekçenin şiddeti meşrulaştıramayacağı ifade edildi. Bakanlık, kadınların can güvenliğini tehdit eden her türlü şiddet eylemine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Ankara’da yaşayan bir kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığına ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntüler hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçmiştir.

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından uzman ekiplerimiz tarafından mağdur kadına psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacak; ihtiyaç duyduğu tüm sosyal hizmet mekanizmaları gecikmeksizin devreye alınacaktır.

“Şiddete Sıfır Tolerans” ilkemiz doğrultusunda, kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde cezasız kalmaması için Bakanlığımız hukuki süreci titizlikle takip edecek, açılacak davaya müdahil olarak failin hak ettiği cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Hiçbir gerekçe şiddeti meşrulaştıramaz. Kadınların can güvenliğini tehdit eden her türlü şiddet eylemine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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