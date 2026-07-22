FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'ini taraftar oylamasıyla belirledi. Messi, Mbappe ve Haaland'ın hücum hattında yer aldığı kadroda kalede ise süpriz bir isim var.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından turnuvanın en iyi 11'i de belli oldu. FIFA'nın yaptığı açıklamaya göre, turnuvanın yıldız kadrosu dünya genelindeki taraftarların oylarıyla oluşturuldu.

Seçilen kadroda İspanya, dört futbolcuyla en fazla temsil edilen ülke oldu.

KALEDE SÜRPRİZ İSİM

Açıklanan listede en büyük sürpriz kalede yaşandı. Unai Simon ve Emiliano Martinez gibi isimleri geride bırakan Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha, en iyi 11'in kalesinde yer aldı.

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i:

Kaleci:

Vozinha (Yeşil Burun Adaları)

Defans:

Pedro Porro (İspanya)

Marc Cucurella (İspanya)

Lisandro Martinez (Arjantin)

Dayot Upamecano (Fransa)

Orta saha:

Rodri (İspanya)

Jude Bellingham (İngiltere)

Michael Olise (Fransa)

Forvet:

Lionel Messi (Arjantin)

Kylian Mbappe (Fransa)

Erling Haaland (Norveç)

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