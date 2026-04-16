Bursa Mustafakemalpaşa’da CHP’li belediye meclis üyesi B.T., ablasını darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen B.T. hakkında ev hapsi kararı verilirken, olayla ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.

Olay Mustafakemalpaşa'nın kırsal Ovaazatlı Mahallesi'nde CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Meclis Üyesi ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı B.T.'nin (51) anne ve babasına ait binada meydana geldi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ ABLASINI DÖVDÜ

Binada bulunan boş dairenin kim tarafından kullanılacağına ilişkin çıkan tartışmada B.T., ablası H.Ç.'ye (60) fiziksel saldırıda bulundu.

YARALANAN KADIN JANDARMAYI ARADI

Yaşanan olayda evdeki bazı eşyalara da zarar verildiği öne sürüldü. Saldırı sonucu H.Ç. yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Jandarma tarafından gözaltına alınan B.T., Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Gece boyunca burada tutulan B.T., bugün Mustafakemalpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısında ifade veren B.T.'ye ev hapsi cezası verildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, yaşanan bu olay CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İktidar olduğumuz zaman Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın adını 'Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı' şeklinde değiştireceğiz" sözlerini akıllara getirdi.

