Televizyoncu Reha Muhtar, Bodrum’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliği teşhisi konulan Muhtar’ın sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Eski haber spikeri ve programcı Reha Muhtar, Bodrum'daki evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre yapılan ilk tıbbi değerlendirmelerin ardından ünlü televizyoncuya kalp yetmezliği teşhisi konulduğu bildirildi.

Son görüntüsü çok konuşulmuştu: Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı!

Muhtar, geçtiğimiz günlerde de Bodrum'da oldukça bitkin ve yorgun haliyle kameralara yansımıştı.

DENİZ UĞUR VE ÇOCUKLARI BODRUM'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Rahatsızlık haberinin ardından, Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yaptı.

Çanakkale'deki yazlıklarında bulundukları sırada durumdan haberdar olduklarını belirten Uğur, ikiz çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte babalarının sağlık durumunu yakından takip etmek ve yanında olmak amacıyla hemen Bodrum'a doğru yola çıktıklarını duyurdu. Ünlü oyuncu, bu zorlu süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek dua istedi.

Son görüntüsü çok konuşulmuştu: Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı!

DAHA ÖNCE DE BÜYÜK BİR KAZA ATLATMIŞTI

Reha Muhtar, Ağustos 2024'te İstanbul Sarıyer'deki evinin merdivenlerinden düşerek ağır yaralanmış, o dönem ilk müdahaleyi evde oğlu kalp masajıyla yapmıştı.

Bilinci kapalı şekilde hastaneye ulaştırılarak yoğun bakımda entübe edilen usta televizyoncu, yaklaşık iki aylık kritik bir tedavi sürecinin ardından taburcu olabilmişti. Yaşadığı bu zorlu kazanın ardından muhabirlere konuşan Muhtar, "Sağlık hayatta en önemli şey. 'Her şey benim' derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı." ifadelerini kullanmıştı.

Son görüntüsü çok konuşulmuştu: Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı!

REYTİNG REKORLARI KIRAN MESLEKİ KARİYER

Medyadaki yolculuğuna 1981 yılında Milliyet gazetesinde muhabirlikle adım atan Reha Muhtar; Akşam, Sabah ve Vatan gibi gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Uzun yıllar sürdürdüğü TRT Atina muhabirliğinin ardından Show TV başta olmak üzere çok sayıda ulusal kanalda üst düzey yöneticilik ve anchormanlik üstlendi.

Kendine has soru sorma tarzı, kullandığı çarpıcı dil ve canlı yayınlardaki farklı program formatlarıyla televizyon dünyasında uzun süre reyting rekorlarını elinde tutan Muhtar, 2011 yılında programcılık kariyerine nokta koymuştu.

GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN VELAYET MÜCADELESİ

Meslek hayatı kadar özel yaşamı ve ikili ilişkileriyle de magazin basınının odağında yer alan Reha Muhtar, Selin Çağlayan, Nilüfer ve Gülşen gibi ünlü isimlerle yaşadığı birlikteliklerle çok konuşulmuştu. Oyuncu Deniz Uğur ile 2008-2010 yılları arasında süren ilişkisinden dünyaya gelen ikizleri Mina ve Poyraz'ın velayet süreci ise yıllarca süren adli bir savaşa dönüştü.

Son görüntüsü çok konuşulmuştu: Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı!

Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın, kızına şiddet uyguladığını ve darp raporu aldıklarını söylemişti. Muhtar'ın kızı da "Babam beni yaklaşık 4 senedir dövüyor. Özellikle kıyafetimden görünmeyecek kısımlara tokat, yumruk atıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Diğer çocuğunun da "Haftanın 3 günü ablamı darbediyor." dediği ortaya çıkmıştı.

Son görüntüsü çok konuşulmuştu: Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı!

Muhtar ise Uğur'un açıklamalarına Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar." diye karşılık vermişti.

2022 yılında çocuklara yönelik şiddet iddialarının adli makamlara yansıması ve tarafların karşılıklı suçlamalarıyla alevlenen süreç, Kasım 2025'te nihai karara bağlandı. Mahkeme, ikizlerin velayetini Reha Muhtar'dan alarak anne Deniz Uğur'a verirken, babaya da belirli takvimler doğrultusunda çocuklarıyla şahsi ilişki kurma hakkı tanıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası