Dünya Sağlık Örgütü, tütün kullanımının her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtığını açıkladı. Kurum, özellikle gençler arasında elektronik sigara ve nikotin poşeti kullanımındaki artışa dikkat çekerek hükümetlere acil önlem çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü kapsamında yayımladığı yeni raporda, tütün ve nikotin ürünlerinin küresel ölçekte halk sağlığını ciddi anlamda tehdit etmeye devam ettiğini duyurdu.

Rapora göre dünya genelinde 13-15 yaş aralığında en az 40 milyon çocuk tütün ürünü kullanıyor. Özellikle elektronik sigara ve nikotin poşeti kullanımının gençler arasında hızla yaygınlaştığına dikkat çekildi.

GENÇLERE HİTAP EDEN TASARIMLAR

DSÖ, tütün ve nikotin şirketlerinin ürünlerini özellikle gençlere hitap edecek şekilde tasarladığını belirterek, aromalı içerikler ve sosyal medya destekli kampanyalarla bağımlılığın artırıldığını vurguladı. Açıklamada, nikotinin gelişim çağındaki çocuklar ve gençler üzerinde yüksek derecede bağımlılık yapıcı ve zararlı etkiler oluşturduğu ifade edildi.

Raporda hükümetlere; aromalı ürünlerin yasaklanması, reklam ve sponsorluk faaliyetlerinin engellenmesi, kapalı alanların tamamen dumansız hale getirilmesi ve denetimlerin artırılması yönünde çağrı yapıldı.

Öte yandan son dönemde en hızlı büyüyen nikotin ürünlerinden biri olan nikotin poşetleri için dünya genelinde yeterli yasal düzenleme bulunmadığı belirtildi. DSÖ verilerine göre yaklaşık 160 ülkede bu ürünlere yönelik özel bir mevzuat yer almıyor.

HER YIL 7 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ÖLÜYOR

Raporda ayrıca tütün kullanımının her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olduğu ve kardiyovasküler hastalıklar, solunum yolu rahatsızlıkları ile 20’den fazla kanser türüyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

DSÖ Sağlık Belirleyicileri, Tanıtım ve Önleme Departmanı Direktörü Dr. Etienne Krug da büyük tütün şirketlerinin yeni nesli bağımlı hale getirmek amacıyla elektronik sigara ve nikotin ürünlerini agresif şekilde pazarladığını söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası