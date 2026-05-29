Sigara içenlerin depresyon riski içmeyenlere göre yüzde 24 daha fazla. Depresyondaki kişi sigarayı bırakmakta zorlanıyor.

Esma Altın ANKARA - Son dönemde yapılan bilimsel çalışmalar, sigaranın yalnızca kalp-damar hastalıkları, kanser ve solunum yolu hastalıkları değil, ruh sağlığını da ciddi biçimde etkilediğini ortaya koyuyor. Özellikle depresyon ile sigara arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırmalar dikkat çekici sonuçlar veriyor. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla gazetemize konuşan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hayriye Dilek Hamurcu, sigara kullanımının depresyonu iki kat artırdığını söyledi. Hamurcu, “15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 34,8’i tütün ürünü kullanıyor. Her gün tütün ürünü kullananların oranı ise yüzde 31 seviyesinde. Kısacası Türkiye’de her 3 kişiden biri sigara içiyor. Majör depresif bozukluğu bulunan hastaların yüzde 54’ü sigara kullanıyor” dedi.

EN YÜKSEK DEPRESYON ORANI AKTİF İÇİCİLERDE

Almanya’da 174 bin kişinin incelendiği bir araştırmaya değinen Hamurcu, aktif sigara içicilerin depresyon oranlarının daha yüksek bulunduğunu aktardı. Hamurcu, “Mevcut sigara içenler en yüksek depresyon oranlarına sahip. Onları eski içiciler ve hiç içmeyenler izliyor. Dolayısıyla mevcut depresif belirtiler sigara içenlerde daha yüksek bulundu” ifadelerini kullandı. Ayrıca, günlük içilen sigara miktarı arttıkça depresif belirtilerin de ağırlaştığını kaydeden Hamurcu, “Daha fazla sigara tüketenlerde daha yüksek oranda depresif belirtiler tespit edilmiş. Günlük içilen sigara sayısı arttıkça mevcut depresif belirti şiddeti de artıyor” değerlendirmesinde bulundu.

ERKEN YAŞTA SİGARA, ERKEN DEPRESYON RİSKİ

Araştırmalarda erken yaşta sigaraya başlamanın da önemli bir risk faktörü olarak öne çıktığını ifade eden Hamurcu, özellikle çocuklar ve ergenlerde sigara kullanım yaşının düşmesinin endişe verici olduğunu kaydederek, “Sigaraya daha erken başlamak depresyonun daha erken başlamasıyla ilişkili bulunmuş. Ne kadar erken başlanıyorsa depresyon da o kadar erken başlayabiliyor” diye konuştu.

RİSK YÜZDE 24 DAHA YÜKSEK

Güney Kore’de yapılan ve 57 bin 441 erkeğin 7 yıl boyunca takip edildiği bir araştırmaya dikkat çeken Hamurcu, “Bu çalışmada mevcut sigara içenlerde depresyon gelişme riskinin, hiç içmeyenlere göre yaklaşık yüzde 24 daha yüksek olduğu tespit edilmiş” bilgisini paylaştı. Sigaranın toplumda hâlâ “stres azaltıcı” olarak görüldüğünü söyleyen Hamurcu, bunun gerçekte bir kısır döngü oluşturduğunu dile getirerek, “Kişi streslendiğinde sigaraya yöneliyor ama sigara içtikçe depresif belirtiler daha da artabiliyor. Depresyondaki bireyler sigarayı bırakmakta da zorlanabiliyor” ifadelerini kullandı. Hamurcu, tedavi sürecinde de depresyon ve sigara bağımlılığının birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

ANTİDEPRESANLARIN ETKİSİNİ AZALTIYOR

Sigaranın bazı psikiyatrik ilaçların etkinliğini de azaltabildiğine dikkat çeken Hamurcu, “Sigara kullanan hastalarda bazı ilaçlarımızın etkisi azalabiliyor. Bu nedenle daha yüksek ilaç dozları kullanmak zorunda kalıyoruz” dedi. Toplumda ilaç kullanımına yönelik korkuların sık görüldüğünü ancak sigaranın zararlarının çoğu zaman göz ardı edildiğini belirten Hamurcu, “İlaçlar kâr-zarar hesabıyla verilen tedavi edici maddelerdir. Ama sigara neyi tedavi ediyor? İnsanlar bunu çoğu zaman düşünmeden paket paket içebiliyor” diye konuştu.

