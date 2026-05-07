Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza birimlerinin verileri, Türkiye’de elektronik sigara kaçakçılığına yönelik operasyonların son yıllarda çarpıcı biçimde arttığını ortaya koydu. Son beş yılda toplam 2 milyar liraya yakın kaçak e-sigara ele geçirildi

Esma Altın / ANKARA - Bakanlık, özellikle çocuklar arasında kullanımı yaygınlaşan ve Türkiye’de yasal satışı bulunmayan elektronik sigara kaçakçılığına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Gümrük muhafaza birimleri tarafından son 5 yılda gerçekleştirilen yakalama faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, elektronik sigara kaçaklığı yakalamalarının rekor seviyelere ulaştığını söyledi.

4 BİNİN ÜZERİNDE OPERASYON

Milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Bakan Bolat, 5 yılda toplam 4 bin 163 olayda 1 milyar 840 milyon lira değerinde elektronik sigara ele geçirildiğini kaydetti.

Bolat, “Elektronik sigara cihazı, elektronik sigara tütün pod/kartuşu, elektronik sigara likit pod/kartuşu, sıvı nikotin ve elektronik sigara aksamı türlerinde toplam 4 bin 163 olayda 2021’de 235 olayda 18 milyon 21 bin TL, 2022 yılında 442 olayda 74 milyon 720 bin TL, 2023 yılında 917 olayda 646 milyon 19 TL, 2024 yılında 924 olayda 469 milyon 43 bin TL, 2025 yılında 1.398 olayda 571 milyon 661 bin TL değerinde elektronik sigara ele geçirildi. Sadece bu yılın ilk 3 ayında ise 267 olayda 58 milyon 232 bin TL’lik kaçak ürüne el konuldu” dedi.

GİZLENMESİ KOLAY, TESPİT EDİLMESİ ZOR

Elektronik sigara ve aksamlarının, boyutları itibariyle gizlenmesi kolay, tespit edilmesi zor eşyalar olduğunu dile getiren Bolat, “Bu ürünler, yolcuların vücutlarında, valizlerin gizli bölmelerinde, ticari araçların doğal boşluklarında veya yasal yüklerin içerisine gizlenerek ülkeye sokulmaya çalışılıyor. Gelişmiş araç, konteyner ve tarama sistemleri ile gümrük veri tabanları kullanılmak suretiyle yapılan kontrollerde azami hassasiyet gösteriliyor” diye konuştu.

E-TİCARET VE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYILIYOR

Bakanlık verilerine göre kaçak ürünlerin önemli bir bölümü sosyal medya ve e-ticaret platformları üzerinden piyasaya sürülmeye çalışılıyor. Bu kapsamda yasa dışı hesaplara erişim engeli uygulanması için ilgili kurumlarla koordineli çalışmalar yürütülüyor. Türkiye’de elektronik sigara ve benzeri ürünlerin ithalatı 2020 yılında yasaklandı. Bu nedenle söz konusu ürünler için yasal bir vergi sistemi bulunmuyor ve kaçak ürünlerde vergi kaybı hesaplanamıyor. Ancak asıl sorunun mevzuattan değil, kaçak yollarla ülkeye giriş ve dijital platformlar üzerinden dağıtımın önlenmesindeki zorluklardan kaynaklandığı belirtiliyor. Yasa dışı ticaretin artması, hem kamu sağlığı hem de kayıt dışı ekonomi açısından risk oluşturuyor. Artan yakalama verileri, Türkiye’nin kaçakçılıkla mücadelede daha etkin hale geldiğini gösterirken, eş zamanlı olarak elektronik sigara kullanımındaki yükseliş, talep tarafının da güçlendiğine işaret ediyor.



