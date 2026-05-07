Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'na ilişkin ceza davasında ara karar açıklandı. İBB davasında etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin'in CHP'nin "kurultay" davasında da ifade vermesine karar verildi. Dava, 1 Temmuz 2026 tarihine ertelendi.

Gamze Erdoğan / ANKARA - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin, aralarında Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 12 kişinin "Seçim Kanunu'na muhalefet" suçundan, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davaya dün devam edildi. İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verilerek dava 1 Temmuz'a ertelendi.

BAKİ AYDÖNER, TANIK BEYANLARINDA ÇELİŞKİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

CHP Parti Meclisi Üyesi tutuksuz sanık Baki Aydöner, Veysi Uyanık’ın, şoförünün kurultayda kendisine kart getirip götürdüğüne ilişkin iddiaların çelişkili olduğunu ifade ederek, “Tanıkların beyanlarında ciddi çelişkiler var. Hatta bana göre, kendilerini tanık olarak konumlandırmaya çalışan bu kişilerin anlatımları kendi içinde dahi tutarsız. Çelişkili tanık beyanları dikkate alınarak, hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyorum” dedi.

“YUSUF GÖGERKAYA BANA TEHDİT MESAJLARI ATTI”

1500 dolar karşılığında Özgür Özel’e oy attığı iddiaları ile gündeme gelen CHP Erzurum Kurultay delegesi Yusuf Gögerkaya’nın kendisini tehdit ettiğini ifade eden tanık E.A. “Ben kurultay delegesiyim kurultay maddi manevi hiçbir töhmet altında kalmadı. Yusuf Gögerkaya görevden alınacağını anlayınca bana tehdit mesajları attı. Ben alışverişi görmedim böyle bir durumla karşılaşmadım” diye konuştu.

İHRAÇ DOSYALARI İNCELENECEK

Hakim, İBB yolsuzluk davası sanıklarından Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar vererek davayı 1 Temmuz'a erteledi. Ayrıca, tanık Murat Çultu’nun CHP üyeliğinden ne zaman istifa ettiğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan sorulmasına, tanıklar Kemal Çiftçi ile Kemal Ölmez’in ihraç kararlarının da CHP’den istenmesine karar verildi.



