Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin gıda arz güvenliği için gerekli tedbirlerin titizlikle uygulandığını belirterek, “Ülkemiz birçok üründe kendine yeten bir ülkedir” dedi.

HABER MERKEZİ - Yumaklı, Türkiye’nin fındık, ayva, kiraz, incir, kayısı ve keçiboynuzu üretiminde dünya lideri konumunda olduğunu, son 23 yılda tarla bitkileri üretiminin yüzde 17,4 artışla 68,1 milyon tona, meyve üretiminin yüzde 38 artışla 19,6 milyon tona ve sebze üretiminin ise yüzde 29,1 artışla 33,3 milyon tona ulaştığını kaydetti. Dünya Bankasının verilerine göre Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da 1’inci dünyada ise 7’nci sırada olduğunu belirten Yumaklı, “Ülkemiz 2025 yılında gerçekleştirdiği 32,6 milyar dolarlık tarım ve gıda ürünleri ihracatı ile net ihracatçı konumundadır” diye konuştu.

Bakan Yumaklı, milletvekilinin yazılı soru önergelerine verdiği cevapta, gıdada arz açığı oluşması öngörülen ürünlerde tüketiciyi korumaya yönelik tedbirlerin Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi ile bu Komite bünyesinde faaliyet gösteren ilgili alt komiteler aracılığı hızlı bir şekilde uygulamaya alındığını hatırlattı.

Tarımda kendine yeten ülkeyiz

Bu çerçevede, piyasa şartlarının düzenli olarak izlendiğini, üretici, tüketici ve piyasa dengelerini gözeten tüm politika araçlarının etkin biçimde uygulandığını ifade eden Yumaklı şu bilgileri verdi:

“Ülkemiz birçok üründe kendine yeten bir ülkedir. Buğday (durum), şeker pancarı, nohut, patates, kuru soğan, incir, findık, kayısı, bakla (taze), bezelye (taze), biber, domates, havuç, hıyar, lahana, kavun, karpuz, patlıcan, pırasa, limon, mandarin, portakal, altıntop, çilek, nar, kestane, Antep fıstığı, üzüm, elma, armut, ayva, şeftali, erik ve kiraz gibi bitkisel ürünlerde, süt, tavuk eti, yumurta ve bal gibi hayvansal ürünlerde yeterlilik oranları yüzde 100'ün üzerindedir. Ayrıca ülkemiz; fındık, ayva, kiraz, incir, kayısı ve keçiboynuzu üretiminde dünya lideridir. Bitkisel üretimimiz son 23 yılda tarla bitkileri üretiminde yüzde 17,4 artışla 68,1 milyon tona, meyvede yüzde 38 artışla 19,6 milyon tona ve sebzede yüzde 29,1 artışla 33,3 milyon tona ulaşmıştır. 2002 yılında 98 milyon ton olan bitkisel üretim miktarı 2025 yılında yüzde 23,5 artışla 121 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.”

AVRUPA’DA BİRİNCİYİZ

Türkiye’nin buğday unu ihracatında dünya lideri, makarna ihracatında ise dünyada ikinci sırada olduğunu ifade eden Yumaklı, “Dünya Bankasının 2024 yılı verilerine göre ülkemiz tarımsal hasılada Avrupa'da 1’inci dünyada 7’nci sıradadır. Ülkemiz, 2025 yılında gerçekleştirdiği 32,6 milyar dolarlık tarım ve gıda ürünleri ihracatı ile net ihracatçı konumundadır” diye konuştu.

