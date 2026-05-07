Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nde (Anadolu OSB) üretim, çevre, teknoloji ve sosyal yaşamı bir araya getiren “Yeşil OSB” modeliyle yeni bir sanayi ekosistemi inşa ediliyor.

CEMAL EMRE KURT - Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, mevcut durumda 150 fabrikada yaklaşık 9 bin kişinin istihdam edildiğini belirterek, “Hedefimiz 300 fabrikaya ulaşarak 25 bin kişilik istihdam oluşturmak. Bunu planlı ve sürdürülebilir büyüme anlayışıyla gerçekleştiriyoruz” dedi.

SANAYİNİN İÇİNE GÖL

Yeşil OSB yaklaşımının en dikkati çekici uygulamalarından birinin su yönetimi olduğunu vurgulayan Tuncay "Geçen yıl 50 bin metreküp suyu depoladık. Sanayinin yanına değil, içine göl yaptık. Bu suyu sulamada kullanıyoruz. Böylece hem doğal kaynakları koruyoruz hem de maliyeti ciddi şekilde düşürüyoruz. Göl etrafına diktiğimiz 8 bin ağaçla orada doğal bir hayat oluştu. Ördekler, kazlar ve yaban hayatı artık üretimle iç içe” dedi.

ENERJİSİ GÜNEŞTEN

Enerji verimliliğinin artık bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Tuncay, bölgenin enerji potansiyeline dikkati çekerek şunları söyledi: 1 megavatlık güneş enerjisi yatırımı yapıldı. Enerjimizin 6’da 1’ini güneşten sağlıyoruz. Bölgede 2 milyon metrekareye yakın çatı GES potansiyeli bulunuyor.

Anadolu OSB’de sosyal yatırımların da sürdüğünü belirten Tuncay, kreşten mesleki eğitime kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. 100 öğrenci kapasiteli kreşin hizmete açıldığını belirten Tuncay, Başkent Üniversitesinin iş birliğiyle öğrencilerin sanayi işletmelerinde staj yaparak erken yaşta üretimle tanıştığını ifade etti.

