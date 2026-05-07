Türkiye’nin en büyük ikinci çelik servis merkezi konumunda bulunan Nikel Paslanmaz Çelik, küresel tedarik zincirindeki zorluklara ve artan maliyetlere rağmen yatırımlarına hız veriyor. Şirket, Sakarya ve Kocaeli Dilovası’nda toplam 150 milyon dolarlık iki yeni entegre tesisle ithalata bağımlılığı kırmayı hedefliyor.

ÖMER TEMÜR - Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Nikel Paslanmaz Çelik, sektördeki dışa bağımlılığı azaltacak yatırım için düğmeye bastı. Sivas’taki yatırımlarıyla 60 milyon dolarlık paslanmaz boru ithalatının önüne geçen şirket Sakarya ve Kocaeli Dilovası’nda toplam 150 milyon dolarlık yeni yatırım yapacak. Nikel Paslanmaz Çelik’in Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yalgın, Türkiye’nin dünyada en çok paslanmaz çelik kullanan 9’uncu ülke olmasına rağmen yılda yaklaşık 700 bin ton ithalat yapıldığını belirterek yerli üretimin önemine dikkat çekti. Yalgın “Bu rakamların 1 milyon ton seviyesine ulaşması hâlinde Türkiye’de entegre bir paslanmaz çelik tesisinin kurulması ekonomik olarak mümkün hâle gelecek. Biz şu anda Türkiye olarak paslanmaz çeliği ülkemizde üretmiyoruz ama tüm amacımız o. Türkiye’de entegre bir paslanmaz çelik üretimi sağlamak istiyoruz” dedi.

2027’DE DEVREYE GİRECEK

Üç yeni yatırım için çalışmalara başladıklarını belirten Yalgın, en büyük yatırımın Sakarya Ferizli’de hayata geçirilecek 100 milyon dolar değerindeki entegre paslanmaz çelik çubuk üretim tesisi olduğunu söyledi. Yalgın “Ergitmeden döküme, sıcak ve soğuk işlemlerden yüzey işlemlerine kadar tüm süreçleri kapsayan bir tesis kuruyoruz. 2028 sonunda devreye almayı hedefliyoruz” diye konuştu. Şirket ayrıca Dilovası’nda yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla yıllık 40-50 bin ton kapasiteli yassı paslanmaz çelik soğuk haddeleme tesisi kuracak. Tesisin 2027 sonunda devreye girmesi bekleniyor. Yurt dışı yatırımları kapsamında ise İngiltere’nin Manchester/Burnley bölgesinde 4 milyon dolar seviyesinde bir yatırımla 50 bin ton kapasiteli bir paslanmaz çelik servis merkezi kurulması hedefleniyor. Bu merkez, müşterilerin özel ölçü ve yüzey taleplerine hızlı cevap verecek şekilde konumlandırılacak.

‘YATIRIM YAPMAZSANIZ DÜŞERSİNİZ’

Zorlu ekonomik şartlara rağmen yatırımlara devam etme kararlılıklarının altını çizen Yalgın “Bu iş bisiklete binmek gibi; durduğunuz anda düşersiniz. Biz güçlü kadromuza ve bilgi birikimimize güvenerek yatırımlarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

VERGİLER İHRACATI VURUYOR

Kemal Yalgın, paslanmaz çeliğe uygulanan gümrük ve anti-damping vergilerinin oluşturduğu tahribata dikkat çekti. Ham maddeye uygulanan %12’lik gümrük vergisi sebebiyle özellikle beyaz eşya ve endüstriyel mutfak gibi paslanmaz çeliği yoğun kullanan sanayilerde uluslararası rekabetçiliğin kaybedildiğini vurgulayan Yalgın “Beyaz eşya sektöründe bu yıl yüzde 20 civarında ihracat düşüşü yaşanıyor ve istihdam kayıpları görülmeye başlandı” dedi. İdeal senaryonun gümrüklerin sıfırlanması olduğunu ifade eden Yalgın ayrıca işçilik maliyetlerinin dolar bazında %30 arttığını; Hindistan’da 260 dolar, Çin’de 1.000-1.500 dolar civarında olan çalışan maliyetinin Türkiye’de 3.250 dolara ulaşmasının uluslararası arenada rekabeti ciddi şekilde zora soktuğunun söyledi.

SEKTÖR BÖLGENİN YENİDEN İNŞASI İLE BÜYÜYECEK

Yalgın, 2026 yılı için tüm zorlu şartlara rağmen büyüme hedeflediklerini belirterek “2025 yılını 200 milyon dolar konsolide ciro ve 70 milyon dolarlık ihracatla kapattık. 2026 yılında ise dolar bazlı yüzde 30 büyüme bekliyoruz. Bulunduğumuz coğrafyada yaşanan gelişmelerin ardından yeniden inşa sürecinde paslanmaz çeliğe olan talebin artacağını öngörüyoruz. Bu da büyüme hedeflerimizi destekleyecek önemli bir unsur” dedi. Avrupa pazarında ise kota ve tarife engelleri nedeniyle daralma yaşandığına dikkat çeken Yalgın “Geçmişte ihracatımızın yüzde 80’i Avrupa’ya yapılırken bugün bu oran yüzde 20 seviyelerine geriledi. Bu nedenle alternatif pazarlara yönelimimizi hızlandırdık. İhraç pazarlarımızda Balkanlar, Kuzey Afrika ile Güney Amerika öne çıkıyor. Ayrıca çelik boru ile ABD pazarına giriyoruz” diye konuştu.

