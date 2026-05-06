Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası akaryakıta bir zam daha geliyor. Bu gece yarısı benzinin litre fiyatında artış olacak. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Orta Doğu'dan gelen haber akışı petrol fiyatlarının yönünü belirlerken, bu gelişme akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor.

BENZİNE ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıta bu gece yarısı itibarıyla zam geliyor. Benzinin litresi 2 lira birden artacak. Ancak zammın tamamı pompaya yansımayacak.

Akaryakıta zam! Tabela bu gece değişiyor

%75'İ ÖTV'DEN KARŞILANACAK

Eşel mobil sistem gereği 2 liralık zammın yüzde 75'i ÖTV'den karşılanacak. Böylece fiyat artışı tüketiciye 50 kuruş olarak yansıyacak.

6 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 63.94 71.72 34.99 İstanbul Anadolu 63.80 71.58 34.39 Ankara 64.91 72.84 34.87 İzmir 65.19 73.11 34.79

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

