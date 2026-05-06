Thunder final yolunda 1-0 önde: Lakers'ı zorlanmadan devirdiler
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 18 sayı farkla mağlup ederek, Batı Konferansı yarı final serisinde 1-0 öne geçti.
NBA Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder, sahasında Los Angeles Lakers'ı 108-90 mağlup ederken, Doğu Konferansı yarı finalinde Detroit Pistons Cleveland Cavaliers'ı 111-101 yenerek, seride 1-0 öne geçti.
NBA Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder, serinin ilk karşılaşmasında Los Angeles Lakers'ı sahasında 108-90'lık skorla mağlup etti.
Thunder'da Chet Holmgren 24 sayı ve 12 ribaunt kaydederken; Shai Gilgeous-Alexander ve Ajay Mitchell, 18'er sayı kaydetti. Lakers'ta LeBron James, 27 sayı attı.
PISTONS, 1-0 ÖNE GEÇTİ
Detroit Pistons, Doğu Konferansı yarı finali serisinin ilk maçında Cleveland Cavaliers'ı 111-101 yendi ve seride 1-0 öne geçti.
Pistons'ta Cade Cunningham 23, Tobias Harris de 20 sayı kaydetti. Duncan Robinson ise 19 sayı üretti. Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23 sayı, James Harden 22 sayı kaydetti.
