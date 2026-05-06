Karaman'da jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz ve alkollü otomobil sürücüsüne 390 bin lira ceza uygulandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Dereköy yakınlarındaki kontrol noktasında M.Y. idaresindeki otomobili durdurmaya çalıştı.

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, Valide Sultan Mahallesi Abdulkerim Kılınç Caddesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

390 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yapılan kontrolde ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 390 bin lira ceza kesildi, araç iki ay trafikten men edildi.

