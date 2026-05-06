Jandarma Genel Komutanlığınca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 518 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 392 şüpheliden 122'si tutuklandı. Operasyonlarda 518 kilo uyuşturucu ile 133 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 30 ilde operasyonlar düzenlendi.

30 İLDE 392 KİŞİ YAKALANDI

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak'ta 4 bin 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 392 şüpheli yakalandı, 518 kilogram uyuşturucu madde ile 133 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

UYUŞTURUCUYU SOSYAL MEDYADA SATMIŞLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip timlerinin de yer aldığı operasyonlar sonucunda, sokak satıcılarının uyuşturucu maddeleri sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden sattıkları tespit edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası