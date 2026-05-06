Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar başkan adaylığından çekildi. Aydınlar güçlü bir yönetim listesi oluşturamadı. Haziran ayının ilk haftasındaki seçim için Ali Koç’un eski yönetimindeki Hakan Safi aday. Aziz Yıldırım’ın da adaylığını bugün açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe’de seçim süreci sürpriz bir gelişmeyle yeni bir boyut kazandı. Başkan adaylığına hazırlanırken teknik direktör ve yönetim çalışmaları yapan Mehmet Ali Aydınlar, ani bir kararla olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Aydınlar, kararını yaptığı açıklamayla kamuoyuna ilan etti. Eski TFF Başkanı, “Fenerbahçe’nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla (3 Temmuz) gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağım” ifadelerini kullandı.

LİSTE SIKINTISI YAŞADI

Böyle bir açıklama yapsa da Aydınlar’ın bu şaşırtıcı kararının arka planında sağlam bir yönetim listesi oluşturamamasının yattığı öğrenildi. Öyle ki koltuğa veda etmeye hazırlanan mevcut başkan Sadettin Saran ile seçim için aday olan Hakan Safi’nin yönetim listesinde bulunan kişilerle görüşen Aydınlar’ın yeterli desteği göremediği gelen haberler arasında. Aydınlar, 3 Temmuz sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevindeydi ve o dönemde F.Bahçe Şampiyonlar Ligi’ne gönderilmemişti.

YILDIRIM'IN DUYURMASI BEKLENİYOR

Camianın tepkisini hâlen hisseden Aydınlar’ın çekilme kararıyla birlikte Fenerbahçe’de geriye başkan adayları olarak Aziz Yıldırım ve adaylığını dün resmen duyuran Hakan Safi kaldı. Haziran ayının ilk hafta sonunda yapılacak olan kongre için Aziz Yıldırım’ın adaylığını bugün açıklaması bekleniyor. Barış Göktürk daha önce Aziz Yıldırım’ın aday olması durumunda yarıştan çekilebileceğini söylemişti. Geçmişte Ali Koç yönetiminde görev yapan Hakan Safi, bu durumda başkanlık için tek rakibi olan Aziz Yıldırım’la yarışacak.

