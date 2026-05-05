Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın, haziranda yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olacağı ve takımı şampiyon yaptıktan sonra başkanlığı bırakacağı ileri sürüldü. Yıldırım'ın, sosyal medyada kızı Yaz Yıldırım'a yapılan sataşmalar nedeniyle daha da bilendiği ve çok iddialı bir ekiple göreve hazırlandığı kaydedildi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olacağı ve çok iddialı bir ekiple gelmeyi düşündüğü belirtildi.

Yıldırım'a yakınlığıyla bilenen isimlerden Murat Zorlu, Aziz Yıldırım'ın güçlü bir ekiple seçime gireceğini ve şampiyonluk hasretine son verdikten sonra başkanlığı bırakacağını açıkladı.

"ÇOK İDDİALI BİR ŞEKİLDE GELMEYİ DÜŞÜNÜYOR"

Yıldırım'ın adaylık için açıklama yapmaya hazırlandığını söyleyen Zorlu, Sports Digitale'de yaptığı açıklamada, "Aziz Yıldırım aday olmayı düşünüyor. Bugün-yarın bir açıklama yapacak. Çok iddialı bir şekilde gelmeyi düşünüyor. Yıldırım, 1 sene görev yapıp, şampiyonluk yaşatıp bırakmayı düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman, Yaz Yıldırım, Aziz Yıldırım

"ONU EKSTRA KAMÇILADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sosyal medyada kızı Yaz Yıldırım'a yapılan sataşmaların Yıldırım'ı kamçıladığını belirten Zorlu, "Kızı ile ilgili söylenen bazı sözler onu daha çok kamçılamış. Bilmiyorum gördün mü sosyal medyada kızına bir sataşmalar olmuş. Fakat çok çok sinirlenmiş buna. 'Burada artık beni de bırakıp kızımın üzerinden sataşmaya başlamaları kabul edilebilir değil' diyor. Çok sinirlendiğini biliyorum ve bunun da onu ekstra kamçıladığını düşünüyorum. Başkan bu konularla ilgili açılmasını bugün yarın yapacaktır." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası