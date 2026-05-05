Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı tarihi zirve için Washington’a gitmeye hazırlanırken, İsrail’in kaçırdığı Brezilyalı aktivist Thiago Avila için İsrail'e seslendi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere bu hafta Washington’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin tarafından doğrulanan ziyaret, iki dev demokrasinin liderini bir araya getirecek. Ancak bu kritik seyahat öncesinde Lula’nın gündeminde, "Küresel Sumud" filosunun bir üyesi olan Brezilya vatandaşı Thiago Avila’nın İsrail tarafından tutuklanması var.

İki lider en son 26 Ekim 2025’te ASEAN Zirvesi’nde bir araya gelmiş ve görüşme olumlu bir havada geçmişti.

Brezilya Devlet Başkanı, Trump'la görüşmeden önce Netanyahu'yu uyardı! Sumud aktivistlerini serbest bırak

"NETANYAHU VATANDAŞIMIZI SERBEST BIRAK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Brezilya Devlet Başkanı, "Küresel Sumud filosunun üyesi olan Brezilyalı vatandaş Thiago Avila’nın tutukluluğunun sürdürülmesi, İsrail hükümeti tarafından yapılan haksız bir eylemdir, büyük endişelere neden olmaktadır ve herkes tarafından kınanmalıdır. Filodaki aktivistlerin uluslararası sularda kaçırılması, uluslararası hukuka karşı ciddi bir ihlal teşkil etmişti. Bu nedenle, hükümetimiz, bir vatandaşının gözaltına alındığı İspanya hükümeti ile birlikte, bu kişilere tam güvenlik garantisi verilmesini ve derhal serbest bırakılmalarını talep etmektedir." dedi.

BREZİLYA VE İSPANYA’DAN İSRAİL’E KARŞI ORTAK CEPHE

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de Filistin kökenli İspanyol vatandaşı Seyf Ebu Kişk ve Brezilyalı Thiago Avila’nın alıkonulmasının "tamamen yasa dışı" olduğunu açıklamıştı. Albares, İsrail’in elinde hiçbir delil olmadığını ve iddiaların raporlarla yalanlandığına vurgu yaparak aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, aktivistlerin İsrail tarafından alıkonulması ve işkenceye maruz bırakılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail donanmasının uluslararası sularda kimseyi alıkoyma yetkisinin bulunmadığının altını çizdi. Aktivistlerin "korkunç koşullar" altında tutulduğu bilgisini paylaşan Albares, Brezilyalı mevkidaşıyla tam bir uyum içinde hareket ettiklerini ve vatandaşlarını korumasız bırakmayacaklarını duyurdu. Brezilya tarafı da İspanya ile birlikte aktivistlerin tam güvenlik garantisi altına alınması için diplomatik baskıyı artırdı.

NELER OLDU?

İsrail'de bir mahkeme, Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan filoda yer alan iki yabancı aktivistin esaretini pazar sabahına kadar uzattı. Ancak olayın arka planı, yalnızca bir gözaltı sürecinin ötesine geçmiş durumda.

İnsan hakları örgütü Adalah'ın uluslararası koordinatörü Miriam Azem, mahkeme kararına ilişkin, "Mahkeme, tutukluluğun pazar sabahına kadar devam etmesini onayladı" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU, SALDIRIYA RAĞMEN KARARLILIKLA YOLUNA DEVAM EDECEK

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkmaya hazırlanan Küresel Sumud Filosu'nun Yunanistan ayağındaki aktivistler, önceki günlerde filoya yönelik düzenlenen İsrail saldırısına rağmen filonun yoluna devam edeceğini belirtti.

