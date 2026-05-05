Ankara'daki bazı kamu kurumlarının yöneticilerine ait e-imzaların kopyalanarak sahte belge düzenlendiği iddiasına ilişkin davada savcı, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Ziya Kadiroğlu için 120 yıla kadar, 16 sanık için ise 22 ila 85 yıl arasında hapis cezası talep etti.

Ankara'da kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarının kopyalanarak sahte belge düzenlendiği iddiasıyla yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

120 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mütalaada, örgüt elebaşı olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu için 120 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, 16 sanığın ise 22 ila 85 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla cezalandırılması istendi.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya çok sayıda tutuklu ve tutuksuz sanık katıldı. Savunmalarda sanıklar suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

"SUÇLAMALAR DELİLSİZ" SAVUNMASI

Sanıklardan Ayhan Ateş, gazetecilik yaptığını ve olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürerek suçlamaların delilsiz olduğunu savundu.

Ateş, ifadesi alınırken bu olayla alakalı yaptığı haberlere ilişkin kendisine bir soru yöneltilmediğini savunarak şu beyanda bulundu:

"Ben yaptığım haberler nedeniyle hedef haline geldim. Delilleri ortaya çıkardığım için üzerime iftira atıldı. Mıhyedin Yakışır ve Yalçın Maraşlı benim polis kontrol noktalarından çakarlı araçla geçtiğimi söylemişler ancak buna ilişkin somut bir delil ortaya koyamamışlardır. Benim tutuklanmamın sebebi emniyetin verdiği görüştür. Çünkü ben emniyetin olayda eksikleri olduğuna dair haber yapmıştım. Emniyetteki şahıslarla tartışma yaşadım. Bunun üzerine 'seni tutuklatacağız' dediler. Yapılan soruşturma ve araştırmada hakkımda somut bir delil bulunamamıştır. Tahliyemi talep ederim."

"HERHANGİ BİR ÖRGÜT KURMADIM"

Ziya Kadiroğlu ise örgüt kurduğu iddialarını reddederek, elektronik imza süreçleriyle bir bağlantısı olmadığını iddia etti. Kadiroğlu, "Herhangi bir örgüt kurmadım. Benim bir kod adım yok. Örgüt kurmakla yargılanıyorum. Kurduğum iddia edilen örgütte ailem ve birkaç arkadaşım var. Adı geçen kişilerle örgüt kurmadım, yönetmedim. Sanıkların çoğunu tanımıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Savcılık ayrıca tutuksuz bazı sanıkların tutuklanmasını, bazı sanıkların ise cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, tutuksuz sanıklardan birinin tutuklanmasına, diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına ve taraflara ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamelerde, çok sayıda sanık hakkında “resmi belgede sahtecilik”, “bilişim sistemine girme” ve “verileri hukuka aykırı ele geçirme” gibi suçlardan ağır hapis cezaları isteniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası