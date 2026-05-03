Gaziantep'te öğle saatlerinden sonra etkisini gösteren 'süper hücre' fırtınası, kent genelinde ciddi yıkıma yol açtı. Kısa sürede şiddetini artıran fırtına; sağanak yağış, dolu, hortum ve kuvvetli rüzgarı beraberinde getirerek yaşamı olumsuz etkiledi.

'Süper hücre' bir anda vurdu, şehri adeta talan etti! Yağmur, dolu, hortum bir arada

ÇATILAR UÇTU, DERELER TAŞTI

Aniden bastıran yağışla birlikte cadde ve sokaklar suyla dolarken, birçok noktada köprü altları göle döndü. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar kökünden söküldü ve dereler taştı. Oluşan hortum ise paniğin boyutunu artırdı.

HORTUM ARACI SAVURDU

Oğuzeli ilçesinde etkili olan hortumun savurduğu bir aracın sürücüsü yaralanırken, bazı kamyonların devrildiği bildirildi. Kent genelinde çok sayıda araç zarar görürken, farklı bölgelerde maddi hasar meydana geldi.

Fırtına sırasında vatandaşlar büyük korku yaşarken, ekipler kent genelinde önlem almak ve olumsuzluklara müdahale etmek için çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre olayda çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdürebilecek olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

