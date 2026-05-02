Takımın en skoreri Talisca kaçırdığı penaltılarla, en çok kazananı Ederson yediği gollerle şampiyonluk yarışında belirleyici oldu. Fred desen zaten ortalarda hiç yoktu!

MEHMET EMİN ULUÇ - Hani derler ya futbolda, “Atanın ve tutanın iyi olacak” diye, işte Fenerbahçe’yi onlar yaktı. En gerideki Ederson tutamadı, en ilerideki Talisca atamadı. Sarı lacivertliler Brezilyalı yıldızlarıyla şampiyonluk sambası yapmayı hayal ederken, ayaklar birbirine karıştı, zirveden düşüş sert oldu. Aslında Talisca 43 maçta attığı 24 golle sadece takımın en skorer ismi olmakla kalmadı, kariyerinin de en üretken performanslarından birine ulaştı. Ancak sambacının kaçırdığı penaltıların bedeli çok ağır oldu. Kullandığı 9 penaltıdan 6’sını gole çeviren Talisca, Göztepe, Alanya ve Galatasaray maçlarında ıska geçti.

Anderson Talisca

SKANDAL HATA

Fenerbahçe, Göztepe ve Alanya karşısında 2’şer puan kaybederken, derbide kaçan penaltı sadece mağlubiyete davetiye çıkarmadı, şampiyonluk umutlarını da tüketti. Ederson’a gelince; büyük umutlarla alınan dünya yıldızı “takımın en çok kazananı” ünvanının karşılığını hiç veremedi. Acemice hareketlerine, üstten bakan tavırlarına ancak Rize beraberliğindeki skandal hatasına kadar sabredilebildi. Rize beraberliği takımda büyük bir çöküşe sebep olurken, Domenico Tedesco, kupadan elenmeyi de bu maça bağladı. Ederson kredisini derbi performansıyla tüketti. Diğer Brezilyalı Fred ise bu sezon yokları oynadı.

Rizespor maçında Ederson'un büyük hatası sonrası yaşanan üzüntü

TRAVMATİK HATALAR

Çok detaya gerek yok. Talisca ile Ederson, el birliğiyle Fenerbahçe’nin çöküşünü hazırladı. Onların hatalarıyla gelen kayıplar takımda travmaya sebep oldu.

EDERSON’A TATİL YOK

Galatasaray derbisine kırmızı kart gören ve aldığı cezayla sezonu kapatan Ederson, mesaiye devam edecek. Brezilyalı kalecinin forma giyemeyecek olmasına rağmen, takımla birlikte tüm idmanlara çıkacağı, izin verilmesinin söz konusu olmadığı öğrenildi.

