ABD-İran arasındaki müzakereler devam ederken, İsrail'in çatışmaları yeniden başlatmaya yönelik adımları tartışmaların odak noktası konumunu koruyor. Tel Aviv, İran ile süren 40 günlük savaşın başarılı olarak nitelendirilmesi için İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gerektiğini belirtti. İsrail yönetimi aksi bir senaryonun Washington-Tel Aviv ittifakı için başarısızlık olarak değerlendirileceğini vurguladı.

İsrail ordusundan üst düzey bir yetkili, İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi nükleer hedeflerinin gerçekleştirilememesi halinde ABD ile İran'a karşı 40 gün boyunca düzenledikleri saldırıların "büyük başarısızlık" olarak sayılacağını söyledi.

The Times of Israel gazetesine konuşan ismi açıklanmayan üst düzey askeri yetkili, İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 400 kilogramdan fazla uranyum stokunun olduğunu ileri sürdü.

Başarı nükleerden geçiyor! İsrail, İran'daki mutlak hedefi için savaşı yeniden tetikleyebilir

URANYUM KALIRSA BAŞARI YOK DEMEK!

Askeri yetkili, Washington ile Tahran yönetimleri arasındaki müzakerelerde İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması ve zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulmaması yönünde bir anlaşmaya varılamaması halinde İran’a karşı 40 gün boyunca yürüttükleri savaşta elde ettikleri "kazanımların" anlamının kalmayacağını savundu.

TAHRAN NÜKLEER PROGRAMDAN VAZGEÇER Mİ?

Askeri yetkili, "Nükleer hedef gerçekleştirilemezse, İran'da yaptığımız her şey büyük bir başarısızlık olur. İran rejimi nükleer programa yeniden hız verebilir. Zenginleştirilmiş uranyum diplomatik yollarla İran’dan çıkarılırsa üzerimize düşeni yapmış oluruz.” ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

KATZ 'YENİDEN SAVAŞ' MESAJI VERDİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün İsrail'e yönelik "varoluşsal tehditleri ortadan kaldırmak" bahanesiyle yakında İran'a yeniden saldırılar düzenlemek zorunda kalabileceklerini söylemişti.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan 2 haftalık geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmelerin yapılması için sürdürülen çabalar da ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası başta olmak üzere, taraflar arasındaki anlaşmazlık konuları nedeniyle başarılı olamamıştı.

ABD Başkanı Trump, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, ateşkesi uzattıklarını duyurmuştu. İran tarafından Trump'ın ateşkesi tek taraflı uzatma kararına ilişkin açıklama gelmemişti.

