Türkiye'nin gündemine oturan Gülistan Doku soruşturması derinleşirken, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Bu soruşturmanın ucu nereye kadarsa gitmelidir" dedi.

5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için başlatılan soruşturmada her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Son olarak eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış; genç kızın anne ve babasından ise tırnak, saç ve doku örnekleri alınmıştı.

Soruşturmaya ilişkin hukuki süreç devam ederken, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BU SORUŞTURMANIN UCU NEREYE KADARSA GİTMELİDİR"

tv100’de konuşan Soylu, "Gülistan Doku kızımızla ilgili müessif hadise o gün de bu gün de bizi, toplumumuzu derinden etkilemiştir. Devlet töhmet altında kalmamalı ve yargı süreci sonuna kadar sürdürülmeli. Hiç kimsenin makamı, mevkii, pozisyonu, kamu gücü, kızımızın hayatından kıymetli değildir. Bu soruşturmanın ucu nereye kadarsa gitmelidir" dedi.

"HEDEFLEŞTİRİLDİĞİMİ GÖRÜYORUM"

"Soruşturma sadece kastedenler için değil, örtbas edenler için de ihmali olanlar için de sonuna kadar sürdürülmelidir" diyen Soylu, "Ne zaman Amerika ve İsrail aleyhine bir açıklama yapsam sistematik şekilde hedefleştirildiğimi görüyorum. Bu durum açık bir linç kampanyasına dönüşmüştür ve kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

