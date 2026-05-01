Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli aktörlerinden BAYKAR tarafından geliştirilen MIZRAK Akıllı Dolanan Mühimmat, uluslararası basında gündem oldu. Özellikle İsrail medyasında yer alan haberlerde sistemin 1000 kilometreyi aşan menzili ve otonom kabiliyetleri dikkat çekti.

"DEMİR KUBBE'NİN YENİ KABUSU"

İsrail merkezli Nziv haber sitesi, MIZRAK'ı "yeni nesil tehdit" ve "Demir Kubbe'nin yeni kabusu" olarak nitelendirirken, sistemin Türkiye'nin savunma kapasitesinde önemli bir sıçrama olduğu yorumlarına yer verdi.

Haberde, "Türk şirketi BAYKAR, MIZRAK adlı Ankara'nın yeni çığır açan mühimmatını tanıttı. Bu mühimmat, Türkiye'nin askeri yeteneklerinde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor ve bölge için stratejik sonuçlar doğuruyor" ifadeleri yer aldı.

ASİMETRİK SAVAŞIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK

"1000 km menzilli silah: Türkiye, İsrail için tehdit seviyesini yükseltiyor" başlığıyla yayımlanan haberde, BAYKAR'ın MIZRAK ve K2 kamikaze İHA gibi yeni sistemlerinin asimetrik savaşın çehresini değiştireceği aktarıldı. Haberde, yapay zekâ destekli navigasyon ve sürü teknolojisi gibi özelliklerin modern harp sahasında dengeleri değiştirebileceği belirtildi.

"İSRAİL'İN TAMAMI VURUŞ MENZİLİNE GİRİYOR"

MIZRAK'ın özellikle uzun menzili sayesinde bölgesel etki alanı tartışmalarını artırdığı ifade edilirken, bazı analizlerde sistemin Orta Doğu'daki askeri dengeleri etkileyebileceği değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, "Türkiye'nin bu yeni hamlesi, çeşitli nedenlerle İsrail'e yönelik tehdit seviyesini yükseltiyor. Uygun konumlandırılması halinde doğrudan 1000 km menzil içinde İsrail'in tamamı, Türkiye'nin doğrudan vuruş menziline giriyor" denildi.

MIZRAK'ın yapay zeka destekli navigasyon sistemine dikkat çekilen haberde, "Türkler, sürü teknolojisiyle Demir Kubbe'yi savunmasız hale getirebilir" ifadeleri kullanıldı.

"ELİMİZİ ÇABUK TUTMALIYIZ"

Türk İHA'larının önümüzdeki yıllarda muhabere sahalarında olacağını öne süren Tel Aviv basını, "Elimizi çabuk tutmamız gereken bir dönemdeyiz. İsrail ordusunun bir an önce buna özel bir savunma cevabı geliştirmesi gerekiyor" itirafında bulundu.

Haberin son kısmında ise şu ifadeler yer aldı:

"Tüm bunlar Türkiye'nin insansız hava araçları alanında küresel bir güç olma vizyonunun parçası. Türk dronları koordineli bir grup olarak çalışabilir, birbirleriyle iletişim kurabilir ve radar sistemlerini etkisiz hale getirmek ve devre dışı bırakmak için otonom olarak hedefler belirleyebilirler. Yani Demir Kubbe'nin yeni kabusu olabilirler."

YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALAYABİLİR

BAYKAR tarafından geliştirilen sistemin SAHA 2026’da ilk kez tanıtılması planlanıyor. 7 saate kadar havada kalabilen, GPS bağımsız görev yapabilen ve yapay zekâ destekli hedefleme kabiliyetine sahip mühimmatın, modern savaş doktrinlerinde yeni bir dönem başlatabileceği belirtiliyor.

