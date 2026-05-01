Bulgaristan-Türkiye sınırında yer alan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda yeni Şengen sistemi nedeniyle geçişler yavaşladı. Bekleme süresi 10 saati aşarken, 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda yoğunluk dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bulgaristan-Türkiye sınır hattında yaşanan gecikmeler nedeniyle araç kuyrukları kilometrelerce uzadı.

PARMAK İZİ VE BİYOMETRİK FOTOĞRAF ZORUNLULUĞU

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, Avrupa Birliği’nin (AB) Şengen bölgesinde devreye aldığı “Giriş-Çıkış Sistemi (EES)” uygulaması geçişleri önemli ölçüde yavaşlattı. Yeni sistem kapsamında AB vatandaşı olmayan yolcular için parmak izi ve biyometrik fotoğraf kaydı zorunlu hale getirildi.

BEKLEME SÜRESİ 10 SAATİ AŞTI

Bu uygulama nedeniyle pasaport kontrol işlemlerinin uzadığı, özellikle ilk kez geçiş yapan yolcuların kayıt işlemleri sebebiyle bekleme sürelerinin arttığı belirtildi. Otobüslerin Bulgaristan’a giriş yapabilmek için 10 saati aşan sürelerle beklediği, araç kuyruklarının ise yaklaşık 20 kilometreye ulaştığı aktarıldı.

Yetkililer, yaşanan yoğunluğun sistem kaynaklı geçici bir durum olduğunu ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla geçişlerin hızlanmasının beklendiğini ifade etti.

