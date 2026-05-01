Eski futbolcu ve yorumcu Ogün Temizkanoğlu, Beşiktaş'ın Gaziantep Futbol Kulübü'nü mağlup ettiği maçın ardından Cengiz Ünder'in performansını eleştirdi. Cengiz'i motivasyonunu yitirmiş ve potansiyelinin çok gerisinde olan bir futbolcu olarak gördüğünü söyleyen Temizkanoğlu, "Cengiz, milli takım oyuncusuydu. Bu duruma gelmesi içler acısı bir şey." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Ogün Temizkanoğlu, Cengiz Ünder'in performansını şaşkınlıkla takip ettiğini belirtti.

"HİÇBİR VARLIK GÖSTERMEYEN BİR CENGİZ İZLİYORUZ"

Cengiz Ünder'in hiçbir varlık gösteremediğini söyleyen Temizkanoğlu, "Ben de Cengiz'e şaşırıyorum. Cengiz futbol bilgisi fişini çekmiş. O. Hiçbir şey yapmıyor artık. Neden bunu söylüyorum? Cengiz milli takım oyuncusuydu. Cengiz, milli takımın vazgeçilmez oyuncusuydu. Bu duruma gelmesi içler acısı bir şey. Önünde bir Dünya Kupası var... Hoca çağırır çağırmaz ayrı bir şey ama. Sen, Bu takımın içerisinde olabilmen için çok fazlasıyla mücadele etmek zorundaydı. Çok fazlasıyla. Ama burada Cengiz'in ortaya çıkmasını isterdim. Cengiz'in ya ben buradayım demesini isterdim. Hiçbir varlık göstermeyen bir Cengiz izliyoruz." diye konuştu.

Ogün Temizkanoğlu

"CENGİZ'İN KARİYERİ AŞAĞI GİDECEK"

Cengiz'in performans olarak sürekli geriye gittiğini belirten Temizkanoğlu, "Hocam şimdi motivasyon kaybetmiş, onu kaybetmiş, bunu kaybetmiş. O zaman büyük takımda oynama. Hayır şöyle bir şey var. O zaman büyük takımda sen de oynadın, biz de oynadık, bu hocalarımız da oynadı. Büyük takımlarda oynadık. Her zaman biz şey yapmadık ya. Bu saatten sonra bence Cengiz'in gittikçe kariyeri aşağı gidecek. Çok yukarılara çıktı çünkü. Romalar, Marsilyalar..." değerlendirmesini yaptı.

