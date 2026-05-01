Antalya'daki düzenlenen acı biber yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı. 3 dakikada en fazla biberi yiyen yarışmacılar altınla ödüllendirildi. Bazı yarışmacılar acıya dayanamayınca ayran ve domatese sarıldı. Kazananın hedefi ise şaşırttı.

Antalya Kumluca ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda Tarım ve Seracılık Festivali düzenlendi. Etkinlikte en dikkat çeken an acı biber yeme yarışması oldu. Üç kadın ve 33 erkek, en fazla Jalapone biberini yiyip altın kazanmak için mücadele etti.

En acı yarışma! Altın için neferleri kesildi, çareyi domateste aradılar...

Ağzı yanan yarışmacılar sık sık ayran içip domates yiyerek acılarını dindirmeye çalışırken seyirciler kahkahalara boğuldu.

ÇİLENİN SONU GÜZEL BİTTİ

Üç dakikanın sonunda 474 gram acı biberi yiyen Celal Derin yarışmayı kazandı. Yetkin Tuncer 370 gramla ikinci, Mehmet Yılmaz 322 gramla üçüncü oldu. Derine yarım, Tuncer'e çeyrek, Yılmaz'a gram altın verildi.

Kadınlarda şampiyonluğu ise 146 gram biberle elde eden Nazime Sartık da yarım altın kazandı. Ayrıca bütün katılımcılara madalya ve hediye takdim edildi.

"BİR DAHA ASLA KATILMAYIZ"

İçlerinden bazıları "Bu kadar acı beklemiyorduk. Bir daha asla bu yarışmaya katılmam" diyerek, pişmanluk duyduklarını söyledi. Şampiyon Celal Derin de "Geçen sene de ben kazandım. Önümüzdeki sene de bu başarıya imza atmayı düşünüyorum. Üç yıl üst üste birinci olduktan sonra bırakacağım" dedi.

ACISINI İTFAİYE DİNDİRDİ!

Öte yandan, etkinlikte baba-oğul rolüyle yarışmaya katılan Mehmet Karakaya ve Cahit Karataş'ın şovu ilgi çekti. Acı biberin acısına dayamayan Karakaya alana gelen itfaiye eri tarafından köpük sıkılarak serinletildi.

