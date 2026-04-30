İzmir'de dağıtım iznine gelen ve Şırnak'taki birliğine teslim olmaya hazırlanan genç asker, ATM'de unuttuğu telefondan 80 bin lirasının çalınmasıyla kabusu yaşadı. Hem tüm birikiminden olan hem de birliğine katılacağı uçağı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mağdur askerin imdadına taksi şoförü Yılmaz Özdeniz yetişti. Askeri önce karakola, ardından zamanla yarışarak havalimanına ulaştıran ve kendi telefonundan komutanlara bilgi veren kahraman taksici, tek kuruş ücret talep etmeyerek büyük takdir topladı. İzmir Şoförler Odası tarafından plaketle ödüllendirilen yufka yürekli esnaf, o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

