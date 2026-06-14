2026 FIFA Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra yeniden katılan A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk sınavında istediği sonucu elde edemedi. Kanada'nın Vancouver kentinde oynanan D Grubu mücadelesinde Avustralya'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, organizasyona puansız başladı. Karşılaşmanın ardından futbolseverler ise "Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi mi?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

İlk hafta maçlarının ardından ABD ve Avustralya üçer puanla üst sıralarda yer aldı. ABD Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek averajla liderlik koltuğuna otururken, Avustralya ikinci sıraya yerleşti. Türkiye ile Paraguay ise puansız kaldı. Peki, Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi mi? İşte, Türkiye'Nin gruptan çıkma ihtimalleri ve Avusturalya-Türkiye maç sonucu...

Türkiye Dünya Kupasından elendi mi? Avusturalya-Türkiye maç sonucu

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, ilk maçında Avustralya karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Kanada'nın Vancouver kentinde oynanan karşılaşmanın ardından futbolseverler ''Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi mi?'' merak etmeye başladı.

İlk maç sonunda mağlubiyet alan Türkiye Dünya Kupası'ndan elenmedi. Ay-yıldızlı ekip grup aşamasında henüz yalnızca bir maç oynadı ve önünde Paraguay ile ABD karşılaşmaları bulunuyor.

Yeni Dünya Kupası formatında grup liderleri ve ikincileri doğrudan son 32 turuna yükselirken, gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekiplerden en başarılı ilk sekizi de eleme turuna kalma hakkı elde ediyor. Türkiye'nin üst tur şansıysa hala devam ediyor.

Türkiye Dünya Kupasından elendi mi? Avusturalya-Türkiye maç sonucu

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇ SONUCU

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşı karşıya geldi. BC Place Stadı'nda oynanan mücadelede rakibine 2-0 mağlup olan millilerimiz turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı.

Karşılaşmada skor perdesi 27. dakikada açıldı. Avustralya, Irankunda'nın golüyle öne geçerken ilk yarı 1-0 sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda beraberlik için baskı kurmaya çalışan Türkiye, yakaladığı fırsatlarları değerlendiremedi. Avustralya ise 75. dakikada Metcalfe'nin attığı golle farkı ikiye çıkardı ve mücadeleyi 2-0 kazandı.

Türkiye Dünya Kupasından elendi mi? Avusturalya-Türkiye maç sonucu

Ay-yıldızlı ekipte Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ile yakalanan avantajlar ne yazık ki gole dönüşmedi. Abdülkerim'in ilk yarıdaki şutunun direkten dönmesi maçın kırılma anlarından biri oldu.

Teknik direktör Vincenzo Montella, ikinci yarının başında Kenan Yıldız'ı oyuna dahil ederek hücum hattını güçlendirmeye çalışsa da maç 2-0 mağlubiyetle son buldu.

Türkiye Dünya Kupasından elendi mi? Avusturalya-Türkiye maç sonucu

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKABİLİR Mİ?

Avustralya yenilgisine rağmen Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali hala var. D Grubu'nda oynanacak iki maç daha olması nedeniyle puan tablosunda önemli değişiklikler yaşanabilir.

Milliler Paraguay karşısında galibiyet alması halinde yeniden üst tur yarışının içine girebilir. ABD karşısında alınacak sonuç da son sıralamayı doğrudan etkileyecek.

Türkiye'nin son 32 turuna yükselmesi için grubu ilk iki sırada tamamlaması en güçlü senaryo. Bunun gerçekleşmemesi halinde ise grup üçüncülüğü ihtimali devreye girecek.

Türkiye Dünya Kupasından elendi mi? Avusturalya-Türkiye maç sonucu

EN YAKIN MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

En yakın milli maç 20 Haziran 2026'da Paraguay'a karşı oynanacak. D Grubu'nun kritik mücadele Türkiye saatiyle 06.00'da ABD'nin San Francisco kentindeki San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak.

Türkiye grup aşamasındaki son maçında ise 26 Haziran'da ABD ile karşı karşıya gelecek.

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