MasterChef Türkiye'nin 2021 yılı şampiyonu ve "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan şef Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine eve giren ekipler, Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenaze programı da açıklandı.

MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda şampiyon olan ve "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan Eren Kaşıkçı'nın vefat haberi, sevenlerini yıktı.

ULAŞILAMAYINCA AİLE DOSTU EVE GİTTİ

İddiaya göre Kaşıkçı'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Eski eşi ve çocuğunun Gökçeada'da bulunduğu sırada kendisine ulaşamaması üzerine İstanbul'daki bir aile dostundan yardım istendi. Eve giden yakınının kapıyı açtıramaması üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın cenaze programı belli oldu

ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, eve girerek Eren Kaşıkçı'yı yatak odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaşıkçı'nın vefat ettiği tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli ölüm kapsamında soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın cenaze programı belli oldu

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Öte yandan Eren Kaşıkçı'nın cenaze programına ilişkin bilgiler de netleşti. Kaşıkçı'nın dün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük bir üzüntüyle, değerli şefimiz Eren Kaşıkçı'nın vefat haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, ikindi namazına müteakip Yenidoğan Cemevi'nden kaldırılacak, ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın cenaze programı belli oldu

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